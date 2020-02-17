Il musical Notre Dame de Paris, arriva a Pula, biglietti in vendita da stamane: comincia a delinearsi il calendario degli eventi che questa estate animeranno la Forte Arena di Santa Margherita di Pula, importante destinazione turistico balneare del sud ovest della Sardegna. Dopo il già annunciato concerto di James Blunt, in programma il 27 luglio 2020, è stato adesso ufficializzato il musical “Notre Dame de Paris“, uno tra gli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo, che prenderà vita dal 31 luglio al 2 agosto 2020.

Notre Dame de Paris, uno dei musical più amati al mondo:

“Notre Dame de Paris” è un musical tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, con musiche composte dal cantautore italo francese Riccardo Cocciante e liriche originali di Luc Plamondon, che nella versione italiana sono invece di Pasquale Panella.

Il musical è stato finora un grande successo mondiale, con più di 4 milioni di spettatori solo in Italia, tanto che nel 2016 ha superando per presenze persino i più grandi live della musica rock pop ed essere insignito del BigliettOne d’Oro TicketOne ai Rockol Awards 2016.

In 17 anni sono state visitate 47 città per un totale di 145 appuntamenti e 1.246 repliche complessive. Il musical, inoltre, è stato tradotto e adattato in 9 lingue diverse (francese, inglese italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 23 Paesi in tutto il mondo con più di 5000 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali.

Biglietti:

Parte oggi la vendita dei biglietti che saranno disponibili in esclusiva per 5 giorni su Ticketone dalle ore 10_00 di lunedì 17 febbraio 2020 (da adesso insomma).

Prezzi:

Forte Exclusive Intero: € 126,50

Forte Gold Intero: € 115,00

Forte Gold Ridotto Bambini 6-12: € 92,00

I Poltrona Numerata Intero: € 74,75

I Poltrona Numerata Ridotto Bambini 6-12: € 59,80

II Poltrona Numerata Intero: € 63,25

II Poltrona Numerata Ridotto Bambini 6-12: € 50,60

A partire dalle ore 10:00 di sabato 22 febbraio 2020 invece i tickets saranno messi in vendita anche tutti gli altri i punti vendita autorizzati, a partire dal Boxoffice.

Date e orari degli spettacoli:

Venerdì, 31 luglio 2020:

ore 21,00 – Forte Arena di Santa Margherita di Pula – Notre Dame de Paris

Sabato, 1 agosto 2020 :

ore 21,00 – Forte Arena di Santa Margherita di Pula – Notre Dame de Paris

Domenica, 2 agosto 2020:

ore 21,00 – Forte Arena di Santa Margherita di Pula – Notre Dame de Paris

Vacanze a Santa Margherita di Pula:

Dove si trova la Forte Arena e dove mangiare nei dintorni:

Copyright: tutte le foto sono di Alessandro Dobic.