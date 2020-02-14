Traghetti Sardegna, ecco tutte le offerte di San Valentino: oggi è San Valentino e come ogni anno le compagnie di navigazione fanno gli auguri a tutti noi con sconti dedicati, offerte lampo, che di solito durano pochi giorni e per un numero di posti limitato. Quindi diamogli subito un’occhiata e se troviamo l’offerta che fa per noi dedichiamoci un bel viaggio in Sardegna!

Offerte di San Valentino sulle navi per la Sardegna:

Proprio così uno sconto del 100% sulla tariffa passeggero (passaggio ponte) per una persona adulta con Moby e Tirrenia, in pratica porti lartua dolce metà gratis in viaggio in Sardegna, Corsica e Sicilia. Devi prenotare tra il 14 e il 17 febbraio 2020 ed è valida per partenze fino al 31 dicembre 2020!

Lo sconto è cumulabile con tutte le offerte speciali MOBY o Tirrenia, ma non con altri biglietti, buoni, codici sconto o voucher emessi per altre iniziative o con offerte proposte da altri operatori.

GNV offre il 40% di sconto su tutte le linee, i biglietti sono prenotabili dal 13 al 14 febbraio 2020 ed hanno un milione di posti disponibili su tutte le linee (quindi non solo Sardegna).

Per San Valentino, con Corsica Sardinia Ferries, puoi ottenere uno sconto immediato fino al 30% su passeggeri, auto e moto, prenotando dal 14 al 29 febbraio 2020, per su moltissimi viaggi diurni e notturni fino al 30 settembre 2020.

La promozione è valida per i collegamenti con Corsica, Sardegna, Isola d’Elba e Baleari. La promozione inoltre è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti.

L’offerta prevede uno sconto speciale del 50% esclusivamente sul supplemento sistemazione in Junior Suite e Owner Suite per i seguenti collegamenti:

Civitavecchia – Barcellona e ritorno

Civitavecchia – Porto Torres e ritorno

Barcellona – Porto Torres e ritorno

Lo sconto è valido per prenotazioni effettuate dal 14 al 16 febbraio 2020, per partenze selezionate dal dal 14 febbraio al 14 giugno 2020 e dal 16 settembre al 20 dicembre 2020, in base al riempimento nave. Le tariffe speciali sono soggette a disponibilità limitata e possono subire variazioni

Altrimenti:

Buon divertimento nel confrontare le offerte, se siete arrivati tardi utilizzate questo motore di confronto prezzi sulle navi per la Sardegna: