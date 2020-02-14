Traghetti Sardegna, ecco tutte le offerte di San Valentino!
Traghetti Sardegna, ecco tutte le offerte di San Valentino: oggi è San Valentino e come ogni anno le compagnie di navigazione fanno gli auguri a tutti noi con sconti dedicati, offerte lampo, che di solito durano pochi giorni e per un numero di posti limitato. Quindi diamogli subito un’occhiata e se troviamo l’offerta che fa per noi dedichiamoci un bel viaggio in Sardegna!
Offerte di San Valentino sulle navi per la Sardegna:
Moby e Tirrenia, offerta lampo con sconto del 100% per una persona:
Proprio così uno sconto del 100% sulla tariffa passeggero (passaggio ponte) per una persona adulta con Moby e Tirrenia, in pratica porti lartua dolce metà gratis in viaggio in Sardegna, Corsica e Sicilia. Devi prenotare tra il 14 e il 17 febbraio 2020 ed è valida per partenze fino al 31 dicembre 2020!
Lo sconto è cumulabile con tutte le offerte speciali MOBY o Tirrenia, ma non con altri biglietti, buoni, codici sconto o voucher emessi per altre iniziative o con offerte proposte da altri operatori.
40% di sconto con GNV per San Valentino:
GNV offre il 40% di sconto su tutte le linee, i biglietti sono prenotabili dal 13 al 14 febbraio 2020 ed hanno un milione di posti disponibili su tutte le linee (quindi non solo Sardegna).
Sardinia Ferries, sconto del 30% per San Valentino:
Per San Valentino, con Corsica Sardinia Ferries, puoi ottenere uno sconto immediato fino al 30% su passeggeri, auto e moto, prenotando dal 14 al 29 febbraio 2020, per su moltissimi viaggi diurni e notturni fino al 30 settembre 2020.
La promozione è valida per i collegamenti con Corsica, Sardegna, Isola d’Elba e Baleari. La promozione inoltre è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti.
Offerta di San Valentino di Grimaldi Lines:
L’offerta prevede uno sconto speciale del 50% esclusivamente sul supplemento sistemazione in Junior Suite e Owner Suite per i seguenti collegamenti:
- Civitavecchia – Barcellona e ritorno
- Civitavecchia – Porto Torres e ritorno
- Barcellona – Porto Torres e ritorno
Lo sconto è valido per prenotazioni effettuate dal 14 al 16 febbraio 2020, per partenze selezionate dal dal 14 febbraio al 14 giugno 2020 e dal 16 settembre al 20 dicembre 2020, in base al riempimento nave. Le tariffe speciali sono soggette a disponibilità limitata e possono subire variazioni
Altrimenti:
Buon divertimento nel confrontare le offerte, se siete arrivati tardi utilizzate questo motore di confronto prezzi sulle navi per la Sardegna: