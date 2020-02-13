Offerte EasyJet dalla Sardegna, si parte da 36,48 euro per volare in Italia e in Europa nella Primavera-Estate 2020: nelle ultime settimane vi abbiamo mostrato spesso le offerte sui voli per la Sardegna di importanti compagnie “low cost” o “low fare” come Ryanair, Volotea e Vueling.

Bene, oggi vi parliamo delle offerte suggerite da easyJet per una settimana di vacanza in Italia o in Europa durante la primavera estate 2020, con voli in partenza dai tre aeroporti sardi, tutti serviti dalla compagnia aerea britannica.

Le tariffe mostrate si riferiscono a una singola persona, per un viaggio di due persone con acquisto effettuato nella stessa prenotazione dagli aeroporti di Cagliari, Olbia o Alghero per le date selezionate.

Ricordo anche che quella che vedete è la situazione al momento in cui noi abbiamo visitato il sito di easyJet, nel frattempo oi prezzi e/o le date suggerite potrebbero essere cambiati. L’unico a far fede è infatti il sito di easyJet.

Bagaglio a mano con easyJet:

Con easyJet puoi portare con te in cabina un solo bagaglio a mano, le cui misure massime consentite sono di 56x45x25 cm (maniglie e ruote incluse). Non ci sono limiti di peso, ma devi essere in grado di sollevarlo e riporlo nell’alloggiamento superiore da solo.

Attenzione però, lo spazio a bordo è limitato e non è possibile collocare più di 70 bagagli a mano negli alloggiamenti superiori, perciò tutti i bagagli a mano rimanenti verranno alloggiati nella stiva e dovranno essere ritirati dal nastro trasportatore al terminal d’arrivo. Inoltre, se le dimensioni dei bagagli dovessero superare quelle consentite, durante le verifiche all’imbarco, dovranno essere imbarcarti in stiva e il costo ti verrà addebitato. Eccoti qualche valigia compatibile con le misure di Easyjet:

Per maggiori info sul regolamento dei bagagli di easyJet andate direttamente sul sito della compagnia.

Voli A/R in offerta con easyJet da Cagliari a partire da 36,48 euro:

Cagliari Napoli , da 36,48 euro (volo andata e ritorno)

, da 36,48 euro (volo andata e ritorno) Cagliari Ginevra (Svizzera), da 38,98 euro (volo andata e ritorno)

(Svizzera), da 38,98 euro (volo andata e ritorno) Cagliari Nizza (Francia), da 40,04 euro (volo andata e ritorno)

(Francia), da 40,04 euro (volo andata e ritorno) Cagliari Tolosa (Francia), da 45,99 euro (volo andata e ritorno)

(Francia), da 45,99 euro (volo andata e ritorno) Cagliari Basilea (Svizzera), da 54,13 euro (volo andata e ritorno)

(Svizzera), da 54,13 euro (volo andata e ritorno) Cagliari Londra Stansted (Regno Unito), 55,47 euro (volo andata e ritorno)

(Regno Unito), 55,47 euro (volo andata e ritorno) Cagliari Milano Malpensa , da 63,98

, da 63,98 Cagliari Venezia Marco Polo , da 84,48

, da 84,48 Cagliari Parigi Orly , da 92,39

, da 92,39 Cagliari Berlino Tegel, da 98,01 euro (volo andata e ritorno)

Voli A/R in offerta con easyJet da Olbia a partire da 36,48 euro:

Olbia Ginevra (Svizzera), da 36,48 euro (volo andata e ritorno)

(Svizzera), da 36,48 euro (volo andata e ritorno) Olbia Venezia Marco Polo , da 38,48 euro (volo andata e ritorno)

, da 38,48 euro (volo andata e ritorno) Olbia Napoli , da 38,48 euro (volo andata e ritorno)

, da 38,48 euro (volo andata e ritorno) Olbia Nizza (Francia), da 40,04 euro (volo andata e ritorno)

(Francia), da 40,04 euro (volo andata e ritorno) Olbia Basilea (Svizzera), da 42,13 euro (volo andata e ritorno)

(Svizzera), da 42,13 euro (volo andata e ritorno) Olbia Tolosa (Francia), da 42,49 euro (volo andata e ritorno)

(Francia), da 42,49 euro (volo andata e ritorno) Olbia Milano Malpensa , da 47,98 euro (volo andata e ritorno)

, da 47,98 euro (volo andata e ritorno) Olbia Bristol (Regno Unito), da 54,47 euro (volo andata e ritorno)

(Regno Unito), da 54,47 euro (volo andata e ritorno) Olbia Londra Gatwick (Regno Unito), da 56,97 euro (volo andata e ritorno)

(Regno Unito), da 56,97 euro (volo andata e ritorno) Olbia Lione (Francia), da 62,44 euro (volo andata e ritorno)

(Francia), da 62,44 euro (volo andata e ritorno) Olbia Bordeaux (Francia), da 63,69 euro (volo andata e ritorno)

(Francia), da 63,69 euro (volo andata e ritorno) Olbia Londra Luton (Regno Unito), da 63,97 euro (volo andata e ritorno)

(Regno Unito), da 63,97 euro (volo andata e ritorno) Olbia Parigi Orly (Francia), da 76,39 euro (volo andata e ritorno)

(Francia), da 76,39 euro (volo andata e ritorno) Olbia Berlino Schoenefeld (Germania), da 79,51 euro (volo andata e ritorno)

(Germania), da 79,51 euro (volo andata e ritorno) Olbia Parigi Charles de Gaulle (Francia), da 87,89 euro (volo andata e ritorno)

(Francia), da 87,89 euro (volo andata e ritorno) Olbia Amsterdam (Olanda), da 98,48 euro (volo andata e ritorno)

(Olanda), da 98,48 euro (volo andata e ritorno) Olbia Manchester (Regno Unito, da 108,47 euro (volo andata e ritorno)

(Regno Unito, da 108,47 euro (volo andata e ritorno) Olbia Nantes (Francia), da 143,29 euro (volo andata e ritorno)

Voli A/R in offerta con easyJet da Alghero a partire da 36,48 euro:

Alghero Milano Malpensa , da 36,48 euro (andata e ritorno):

, da 36,48 euro (andata e ritorno): Alghero Venezia Marco Polo , da 38,48 euro (andata e ritorno):

, da 38,48 euro (andata e ritorno): Alghero Basilea (Svizzera), da 39,63 euro (andata e ritorno):

(Svizzera), da 39,63 euro (andata e ritorno): Alghero Ginevra (Svizzera), da 41,48 euro (andata e ritorno):

(Svizzera), da 41,48 euro (andata e ritorno): Alghero Napoli , da 44,48 euro (andata e ritorno):

, da 44,48 euro (andata e ritorno): Alghero Londra Luton (Regno Unito), da 48,47 euro (andata e ritorno):

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Andate sul sito della compagnia aerea, utilizzate la sua app o recatevi nella vostra agenzia di viaggi di fiducia.