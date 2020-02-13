Crisi Air Italy, easyJet offre tariffa speciale ai passeggeri: ormai lo sapete tutti, Air Italy ha deciso di interrompere l’attività e di lasciare quindi gli aerei a terra e 1200 persone senza lavoro. Air Italy sta anche provando a chiudere la propria attività senza creare troppi disagi ai passeggeri che verranno riprogrammati. Arriva adesso anche l’offerta di easyJet.

Tariffa fissa di 39,99 euro con easyJet:

Con una nota stampa infatti, la compagnia low cost britannica non solo esprime dispiacere per l’intera vicenda, ma per venire incontro ai passeggeri di Ait Italy, che in queste ore stanno comunque vivendo una situazione di incertezza, ha messo loro a disposizione una tariffa fissa di 39,99 euro, dedicata a chiunque sia in possesso di una prenotazione per volare tra Milano Malpensa e Napoli, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Tenerife tra il 26 febbraio e il 31 marzo 2020.

La tariffa sarà disponibile fino al 26 febbraio previa presentazione della prenotazione esistente con Air Italy.

Come contattare easyJet:

I passeggeri interessati possono contattare il servizio clienti di easyJet al numero 199 304 213 (per chiamate dall’Italia) o +44 330 365 5030 (per chiamate dall’estero).