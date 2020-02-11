Carnevale Li Punti 2020 a Sassari: Ecco programma e orari di sabato 29 febbraio 2020!
Carnevale Li Punti 2020, programmi e orari: in attesa di avere notizie sulla sfilata del Gremio dei Macellai a Sassari centro, vi proponiamo la sfilata dei carri allegorici che si terrà a Li Punti nel pomeriggio di sabato 29 febbraio 2020, con successiva festa danzante, ovviamente in maschera, al Palatenda.
Il raduno dei carri allegorici e dei gruppi in maschera è previsto per le ore 14,00 in via Ariani (“Giovanni Ariani” per la precisione, prima che qualcuno storca il naso). La sfilata inizierà un’ora dopo, vediamo subito tutti i dettagli:
Programma Carnevale Li Punti 2020:
Sabato, 29 febbraio 2020:
- ore 14,00 – Via Ariani (Nuraghe Café) – Raduno carri allegorici e gruppi in maschera
- ore 15,00 – Partenza sfilata
- ore 18,30 – Palatenda – Festa in maschera (si inizia alla fine della sfilata), con dj set, animazione, zona dance, relax, street food and beverage.
Li Punti sulla mappa di Sassari:
Ecco dove si trova la borgata di Li Punti, siamo alla periferia ovest di Sassari:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Info prevendite: 349.4504307 / 340.2888025 / 392.9253460
