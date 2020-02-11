Birras de Sardigna a Nuoro: Ecco il programma della festa della birra del 14 e 15 febbraio 2020!
Birras de Sardigna a Nuoro, ecco date, orari e programma completo: si svolgerà questo weekend – il 14 e 15 febbraio 2020 – , negli spazi dell’Ex-Artiglieria in viale Sardegna a Nuoro, la prima edizione di “Birras de Sardigna“, il festival brassicolo organizzato dall’unica associazione Sarda di produttori di birra artigianale.
In programma le degustazioni delle birre prodotte da 6 birrifici artigianali sardi e 6 stand dedicati al cibo. Non mancheranno uno spazio cocktail a cura de “Il Baretto” e la musica live con la “Bette The Band“
Insomma, è l’occasione buona per visitare Nuoro, l’Atene Sarda, godendosi anche questo evento nel cuore della città (Fronte Quadrivio, con tanta buona birra artigianale accompagnata dal cibo genuino dei migliori produttori locali. E’ anche un’occasione buona per fermarsi in città se si sta attraversando la Sardegna per le sfilate di carnevale.
Orari e programma di Birras a Nuoro:
Venerdì, 14 febbraio 2020:
- dalle ore 18,00 – Degustazione birra e cibo, più spazio cocktail
Sabato, 15 febbraio 2020:
- dalle ore 11,00 – Degustazione birra e cibo, più spazio cocktail
- ore 22,00 – Musica live con Bette the Band
Elenco birrifici e tap list:
Hotel e B&B Nuoro:
E se venite da fuori e volete passare l’intero weekend in città, eccovi qualche offerta:
Dove si trova l’Ex-Artiglieria di Nuoro? (Mappa)
Ecco dove si trova sulla cartina stradale l’Ex-Artiglieria e come si arriva:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Ti consigliamo di consultare la pagina Facebook ufficiale dell’evento!