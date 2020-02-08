Ryanair, ecco le offerte più icredibili dalla Sardegna, da febbraio a maggio 2020: continua l’avanzata di Ryanair sui cieli sardi, è stata infatti presentata nei giorni scorsi la nuova rotta estiva per Alicante, nel sud della Spagna. E nel frattempo? Dove possiamo volare a prezzi stracciati da fine inverno a metà primavera?

Bene, ecco le offerte migliori per volare in Italia e in Europa da febbraio a maggio 2020, che partono da poco meno di 20 euro per voli di A/R a persona. Esattamente, andata e ritorno. Il più caro? E’ sotto i 50 euro, sempre andata e ritorno.

Ovviamente queste tariffe sono valide se si viaggia leggeri e per questo motivo abbiamo scelto un viaggio relativamente breve, tra i 4 e i 7 giorni. Ma se invece avessimo la necessità di viaggiare con due bagagli in cabina quanto dovremo aggiungere?

Bagaglio, ma quanto mi costi?

Dipende, Ryanair al momento sta infatti operando secondo 3 fasce tariffarie, divise poi in voli nazionali ed esteri. Poi dipende anche da quando prenotate, prima lo fate e più risparmiate. Ecco quanto potreste dover aggiungere a tratta:

Voli con l’estero : 6 – 10 – 14 euro a tratta

: 6 – 10 – 14 euro a tratta Voli domestici: 6,60 – 11 – 15,40 euro a tratta

Vi consiglio anche di consultare la pagina delle tariffe sul sito di Ryanair.

Offerte Ryanair da Cagliari da 19,98 euro andata e ritorno:

Cagliari- Catania , in marzo 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

, in marzo 2020, , andata e ritorno Cagliari- Cuneo , in marzo 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

, in marzo 2020, , andata e ritorno Cagliari- Francoforte (aeroporto di Hahn, Germania), in marzo 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

(aeroporto di Hahn, Germania), in marzo 2020, , andata e ritorno Cagliari- Karlsruhe / Baden-Baden (Germania), in marzo 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

(Germania), in marzo 2020, da , andata e ritorno Cagliari- Milano Bergamo , in marzo 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

, in marzo 2020, da , andata e ritorno Cagliari- Parma , in marzo 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

, in marzo 2020, da , andata e ritorno Cagliari- Pisa , in febbraio 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

, in febbraio 2020, da , andata e ritorno Cagliari- Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito), in marzo 2020, da 21,72 euro, andata e ritorno

(aeroporto di Stansted, Regno Unito), in marzo 2020, da 21,72 euro, andata e ritorno Cagliari- Verona , in marzo 2020, da 23,98 euro, andata e ritorno

, in marzo 2020, da 23,98 euro, andata e ritorno Cagliari- Venezia (aeroporto di Treviso), in marzo 2020, da 25,98 euro, andata e ritorno

(aeroporto di Treviso), in marzo 2020, da 25,98 euro, andata e ritorno Cagliari- Bologna , in marzo 2020, da 27,98 euro, andata e ritorno

, in marzo 2020, da 27,98 euro, andata e ritorno Cagliari- Roma (aeroporto di Ciampino), in marzo 2020, da 27,98 euro, andata e ritorno

(aeroporto di Ciampino), in marzo 2020, da 27,98 euro, andata e ritorno Cagliari- Vienna (Austria), in marzo 2020, da 30,55 euro, andata e ritorno

(Austria), in marzo 2020, da 30,55 euro, andata e ritorno Cagliari- Trieste , in aprile 2020, da 32,98 euro, andata e ritorno

, in aprile 2020, da 32,98 euro, andata e ritorno Cagliari- Bari , in marzo 2020, da 36,88 euro, andata e ritorno

, in marzo 2020, da 36,88 euro, andata e ritorno Cagliari- Valencia (Spagna), in marzo 2020, da 37,14 euro, andata e ritorno

(Spagna), in marzo 2020, da 37,14 euro, andata e ritorno Cagliari- Bruxelles (aeroporto di Charleroi, Belgio), in febbraio 2020, da 41,10 euro, andata e ritorno

(aeroporto di Charleroi, Belgio), in febbraio 2020, da 41,10 euro, andata e ritorno Cagliari- Parigi (aeroporto di Beauvais, Francia), in febbraio 2020, da 41,16 euro, andata e ritorno

(aeroporto di Beauvais, Francia), in febbraio 2020, da 41,16 euro, andata e ritorno Cagliari- Siviglia (Spagna), in febbraio 2020, da 42,60 euro, andata e ritorno

(Spagna), in febbraio 2020, da 42,60 euro, andata e ritorno Cagliari- Madrid (Spagna), in maggio 2020, da 42,79 euro, andata e ritorno

(Spagna), in maggio 2020, da 42,79 euro, andata e ritorno Cagliari-Porto (Portogallo),in aprile 2020, da 49,29 euro, andata e ritorno

Offerte Ryanair da Alghero da 19,98 euro andata e ritorno:

Alghero- Barcellona ( aeroporto di Girona, Spagna), in marzo 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

( aeroporto di Girona, Spagna), in marzo 2020, , andata e ritorno Alghero- Bologna , in marzo 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

, in marzo 2020, , andata e ritorno Alghero- Bratislava (Slovacchia), in marzo 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

(Slovacchia), in marzo 2020, , andata e ritorno Alghero- Pisa , in marzo 2020, da 19,98 euro , andata e ritorno

, in marzo 2020, , andata e ritorno Alghero- Milano Bergamo , in marzo 2020, da 23,98 euro, andata e ritorno

, in marzo 2020, da 23,98 euro, andata e ritorno Alghero- Francoforte (aeroporto di Hahn, Germania), in marzo 2020, da 27,96 euro, andata e ritorno

(aeroporto di Hahn, Germania), in marzo 2020, da 27,96 euro, andata e ritorno Alghero- Bruxelles aeroporto di Charleroi, Belgio), in aprile 2020, da 29,98 euro, andata e ritorno

aeroporto di Charleroi, Belgio), in aprile 2020, da 29,98 euro, andata e ritorno Alghero- Memmingen (Germania), in aprile 2020, da 29,98 euro, andata e ritorno

(Germania), in aprile 2020, da 29,98 euro, andata e ritorno Alghero- Stoccarda (Germania), in aprile 2020, da 34,86 euro, andata e ritorno

(Germania), in aprile 2020, da 34,86 euro, andata e ritorno Alghero- Milano Malpensa , in marzo 2020, da 36,38 euro, andata e ritorno

, in marzo 2020, da 36,38 euro, andata e ritorno Alghero- Marsiglia (Francia), in maggio 2020, da 42,60 euro, andata e ritorno

(Francia), in maggio 2020, da 42,60 euro, andata e ritorno Alghero- Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito), in maggio 2020, da 44,81 euro, andata e ritorno

(aeroporto di Stansted, Regno Unito), in maggio 2020, da 44,81 euro, andata e ritorno Alghero-Vienna (Austria) in aprile 2020, da 48,74 euro, andata e ritorno

