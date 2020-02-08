Ryanair, ecco le offerte più incredibili dalla Sardegna, da febbraio a maggio 2020. Si parte da 19,98 Euro A/R!
Ryanair, ecco le offerte più icredibili dalla Sardegna, da febbraio a maggio 2020: continua l’avanzata di Ryanair sui cieli sardi, è stata infatti presentata nei giorni scorsi la nuova rotta estiva per Alicante, nel sud della Spagna. E nel frattempo? Dove possiamo volare a prezzi stracciati da fine inverno a metà primavera?
Bene, ecco le offerte migliori per volare in Italia e in Europa da febbraio a maggio 2020, che partono da poco meno di 20 euro per voli di A/R a persona. Esattamente, andata e ritorno. Il più caro? E’ sotto i 50 euro, sempre andata e ritorno.
Ovviamente queste tariffe sono valide se si viaggia leggeri e per questo motivo abbiamo scelto un viaggio relativamente breve, tra i 4 e i 7 giorni. Ma se invece avessimo la necessità di viaggiare con due bagagli in cabina quanto dovremo aggiungere?
Bagaglio, ma quanto mi costi?
Dipende, Ryanair al momento sta infatti operando secondo 3 fasce tariffarie, divise poi in voli nazionali ed esteri. Poi dipende anche da quando prenotate, prima lo fate e più risparmiate. Ecco quanto potreste dover aggiungere a tratta:
- Voli con l’estero: 6 – 10 – 14 euro a tratta
- Voli domestici: 6,60 – 11 – 15,40 euro a tratta
Vi consiglio anche di consultare la pagina delle tariffe sul sito di Ryanair.
Sia che viaggiate leggeri sia con la priority, ricordatevi che il bagaglio gratuito da portare in cabina deve rientrare in queste dimensioni: dimensioni massime: 40 cm x 20 cm x 25 cm. Eccovi alcuni esempi facilmente acquistabili online:
Offerte Ryanair da Cagliari da 19,98 euro andata e ritorno:
- Cagliari-Catania, in marzo 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Cuneo, in marzo 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Francoforte (aeroporto di Hahn, Germania), in marzo 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Karlsruhe / Baden-Baden (Germania), in marzo 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Milano Bergamo, in marzo 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Parma, in marzo 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Pisa, in febbraio 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito), in marzo 2020, da 21,72 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Verona, in marzo 2020, da 23,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Venezia (aeroporto di Treviso), in marzo 2020, da 25,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Bologna, in marzo 2020, da 27,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Roma (aeroporto di Ciampino), in marzo 2020, da 27,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Vienna (Austria), in marzo 2020, da 30,55 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Trieste, in aprile 2020, da 32,98 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Bari, in marzo 2020, da 36,88 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Valencia (Spagna), in marzo 2020, da 37,14 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Bruxelles (aeroporto di Charleroi, Belgio), in febbraio 2020, da 41,10 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Parigi (aeroporto di Beauvais, Francia), in febbraio 2020, da 41,16 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Siviglia (Spagna), in febbraio 2020, da 42,60 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Madrid (Spagna), in maggio 2020, da 42,79 euro, andata e ritorno
- Cagliari-Porto (Portogallo),in aprile 2020, da 49,29 euro, andata e ritorno
Offerte Ryanair da Alghero da 19,98 euro andata e ritorno:
- Alghero-Barcellona ( aeroporto di Girona, Spagna), in marzo 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Alghero-Bologna, in marzo 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Alghero-Bratislava (Slovacchia), in marzo 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Alghero-Pisa, in marzo 2020, da 19,98 euro, andata e ritorno
- Alghero-Milano Bergamo, in marzo 2020, da 23,98 euro, andata e ritorno
- Alghero-Francoforte (aeroporto di Hahn, Germania), in marzo 2020, da 27,96 euro, andata e ritorno
- Alghero-Bruxelles aeroporto di Charleroi, Belgio), in aprile 2020, da 29,98 euro, andata e ritorno
- Alghero-Memmingen (Germania), in aprile 2020, da 29,98 euro, andata e ritorno
- Alghero-Stoccarda (Germania), in aprile 2020, da 34,86 euro, andata e ritorno
- Alghero-Milano Malpensa, in marzo 2020, da 36,38 euro, andata e ritorno
- Alghero-Marsiglia (Francia), in maggio 2020, da 42,60 euro, andata e ritorno
- Alghero-Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito), in maggio 2020, da 44,81 euro, andata e ritorno
- Alghero-Vienna (Austria) in aprile 2020, da 48,74 euro, andata e ritorno
Per maggiori info su orari e per prenotare:
Andate subito sul sito web di Ryaniar o utilizzate l’app ufficiale, ricordo infatti che le tariffe potrebbero variare in ogni momento.