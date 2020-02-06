Cagliari-Alicante nuovo volo dell’estate 2020, tariffe da 19,99 euro fino a stasera: due giorni fa abbiamo visto le ben 78 destinazioni che saranno raggiungibili da Cagliari nella prossima estate 2020, tra le 10 nuove rotte in programma dallo scalo del sud Sardegna spicca anche il Cagliari-Alicante.

Alicante è una città della Spagna meridionale, a sud di Valencia, famosa per il suo centro storico, con le strette e colorate viuzze del “Barrio de la Santa Cruz” e il “castello medievale di Santa Barbara” (dove già sorgeva la fortezza araba), situato su una collina con una stupenda vista sulla Costa Blanca. Alicante è infatti prevalentemente una meta balneare, famosa per la sua vita notturna. Da non perdere a tal proposito una visita al lungomare alberato con la famosa “Explanada de España”.

Volo Cagliari-Alicante con Ryanair:

Il volo Cagliari-Alicante verrà quindi operato dal vettore low-cost Ryanair, da notare come la compagnia irlandese continui a puntare sulla Sardegna, aggiungendo nuove rotte proprio quando, a causa della mancanza di nuovi aerei, si trova invece costretta a cancellare voli estivi e chiudere basi per l’Europa. La frequenza del volo Cagliari-Alicante sarà bisettimanale, il martedì e il sabato, dal 2 giugno al 27 ottobre 2020. La metà in verità è già raggiungibile da Cagliari, ma occorre fare uno scalo.

Offerte Ryanair a partire da 19,99 euro:

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale a partire da soli 19.99 Euro, per viaggiare fino alla fine di giugno, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di giovedì 6 febbraio 2020, solo sul sito di Ryanair. Sulla meta in questione ho trovato buone offerte sui 23 euro a tratta. Buon viaggio a tutti!

Dove si trova Alicante (mappa):

