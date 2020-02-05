Cartoon Fest Cagliari rinviato al 28, 29 febbraio e 1 marzo 2020: avete letto bene, gli organizzatori ci hanno appena avvertito che il Cartoon Fest che sarebbe dovuto andare in scena alla Fiera di viale Diaz a Cagliari a metà mese, verrà rinviato di due settimane. Le nuove date sono 28, 29 febbraio e 1 marzo 2020.

Il comunicato:

Il Cartoon Fest di Cagliari sarà una festa così grandiosa e spettacolare che i tecnici hanno chiesto altro tempo per sistemare al meglio tutte le questioni legate alla sicurezza. Vogliamo garantirvi il massimo del divertimento e il massimo della tranquillità. Per questo motivo il festival è confermatissimo, così come tutti gli ospiti, ma slitta di due settimane, le nuove date sono il 28, 29 febbraio e 1 marzo 2020.

Confermati quindi la location, il programma e gli ospiti incluso il mitico Giorgio Vanni. Cambiano come detto solo le date. Buon divertimento a tutti!