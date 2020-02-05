Volotea, 100 mila biglietti a 9 euro, anche da e per la Sardegna: nuova incredibile offerta di Volotea, la compagnia aerea spagnola che connette con un volo diretto piccole e medie città europee, da oggi fino al 7 febbraio 2020 infatti, sarà possibile acquistare 100.000 biglietti scontati a partire da soli 9 euro!

I voli interessati dagli sconti riguardano il network di rotte europeo del vettore spagnolo e quindi anche quelli da e per la Sardegna, sugli scali di Cagliari e Olbia. Nulla ancora invece su Alghero.

Fate attenzione però i posti disponibili a questa tariffa sono limitati, significa che potrebbero terminare anche prima del 7 febbraio, perciò se siete interessati acquistateli subito. I prezzi che vedete qui sotto sono a tratta, con tasse e costi non opzionali inclusi.

Le offerte sono per volare da subito e fino ad aprile 2020.

Offerte Volotea da e per Cagliari a partire da 9 euro:

Voli nazionali:

Cagliari · Napoli – da 9,00 euro (a tratta)

– da 9,00 euro (a tratta) Cagliari · Venezia – da 9,00 euro (a tratta)

– da 9,00 euro (a tratta) Cagliari · Verona – da 9,00 euro (a tratta)

– da 9,00 euro (a tratta) Verona · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)

Voli internazionali:

Deauville · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)

· Cagliari – da 9,00 euro (a tratta) Lione · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)

· Cagliari – da 9,00 euro (a tratta) Marsiglia · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)

· Cagliari – da 9,00 euro (a tratta) Nantes · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)

· Cagliari – da 9,00 euro (a tratta) Strasburgo · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)

· Cagliari – da 9,00 euro (a tratta) Tolosa · Cagliari – da 9,00euro (a tratta)

· Cagliari – da 9,00euro (a tratta) Cagliari · Nantes – da 9,00 euro (a tratta)

– da 9,00 euro (a tratta) Cagliari · Tolosa – da 9,00 euro (a tratta)

– da 9,00 euro (a tratta) Cagliari · Hannover – da 41,11 euro (a tratta)

– da 41,11 euro (a tratta) Cagliari · Atene – da 51,39 euro (a tratta)

Offerte Volotea da e per Olbia a partire da 9 euro:

Olbia · Verona – da 9,00 euro (a tratta)

– da 9,00 euro (a tratta) Olbia · Nantes – da 9,00 euro (a tratta)

– da 9,00 euro (a tratta) Olbia · Strasburgo – da 9,00 euro (a tratta)

– da 9,00 euro (a tratta) Strasburgo · Olbia – da 9,00 euro (a tratta)

Offerte Volotea da Alghero:

Nessuna offerta purtroppo al momento da Alghero

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Per avere maggiori info, anche su altre tratte, per consultare date e prezzi dei voli aggiornati sul sito ufficiale di Volotea.