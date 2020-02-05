Offerta Pazza di Volotea, 100 mila biglietti a 9 euro, anche sulla Sardegna. Prenota subito!
Volotea, 100 mila biglietti a 9 euro, anche da e per la Sardegna: nuova incredibile offerta di Volotea, la compagnia aerea spagnola che connette con un volo diretto piccole e medie città europee, da oggi fino al 7 febbraio 2020 infatti, sarà possibile acquistare 100.000 biglietti scontati a partire da soli 9 euro!
I voli interessati dagli sconti riguardano il network di rotte europeo del vettore spagnolo e quindi anche quelli da e per la Sardegna, sugli scali di Cagliari e Olbia. Nulla ancora invece su Alghero.
Fate attenzione però i posti disponibili a questa tariffa sono limitati, significa che potrebbero terminare anche prima del 7 febbraio, perciò se siete interessati acquistateli subito. I prezzi che vedete qui sotto sono a tratta, con tasse e costi non opzionali inclusi.
Le offerte sono per volare da subito e fino ad aprile 2020.
Offerte Volotea da e per Cagliari a partire da 9 euro:
Voli nazionali:
- Cagliari · Napoli – da 9,00 euro (a tratta)
- Cagliari · Venezia – da 9,00 euro (a tratta)
- Cagliari · Verona – da 9,00 euro (a tratta)
- Verona · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)
Voli internazionali:
- Deauville · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)
- Lione · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)
- Marsiglia · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)
- Nantes · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)
- Strasburgo · Cagliari – da 9,00 euro (a tratta)
- Tolosa · Cagliari – da 9,00euro (a tratta)
- Cagliari · Nantes – da 9,00 euro (a tratta)
- Cagliari · Tolosa – da 9,00 euro (a tratta)
- Cagliari · Hannover – da 41,11 euro (a tratta)
- Cagliari · Atene – da 51,39 euro (a tratta)
Offerte Volotea da e per Olbia a partire da 9 euro:
- Olbia · Verona – da 9,00 euro (a tratta)
- Olbia · Nantes – da 9,00 euro (a tratta)
- Olbia · Strasburgo – da 9,00 euro (a tratta)
- Strasburgo · Olbia – da 9,00 euro (a tratta)
Offerte Volotea da Alghero:
- Nessuna offerta purtroppo al momento da Alghero
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Per avere maggiori info, anche su altre tratte, per consultare date e prezzi dei voli aggiornati sul sito ufficiale di Volotea.