Aeroporto di Cagliari, ecco tutte le destinazioni raggiungibili con un volo diretto nell’estate 2020: è stato presentato stamane presso l’aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas il programma completo dei voli per l’estate 2020 da e per lo scalo aereo del sud Sardegna.

Bene, dopo il record di 4.747.806 passeggeri transitati lo scorso anno, l’aeroporto cagliaritano si prepara a far segnare nuovi record grazie a 10 nuove destinazioni raggiungibili nel corso della primavera-estate 2020 (Summer Yata 2020 in gergo tecnico, che va da fine marzo a fine ottobre).

Saranno offerti sul mercato ben 4.700.000 di posti (550 mila circa in più dello scorso anno), dei quali 3 milioni sul mercato nazionale e 1.700.000 su quello internazionali. Biglietti che saranno divisi tra 79 destinazioni raggiungibili con un volo diretto, 56 internazionali e 22 nazionali. Voli operati da ben 30 compagnie aeree. Ma non solo, l’offerta sarà ancora più differenziata in termini di orari, frequenze e tariffe.

Aeroporto Cagliari, tutte le nuove rotte dell’Estate:

Le nuove rotte, rispetto all’estate 2019, sono ben 10, 8 delle quali internazionali (in ordine alfabetico):

Alicante: operata con 2 voli settimanali da Ryanair Atene: operata con 2 voli settimanali da Volotea Bergamo: operata con 1 volo settimanale da Alitalia Bilbao: operata con 1 volo settimanale da Volotea Breslavia: operata con 2 voli settimanali da Ryanair Deauville: operata con 1 volo settimanale da Volotea Hannover: operata con 1 volo settimanale da Volotea Vienna: operata con 3 voli settimanali da Ryanair Tolosa: operata con 2 voli settimanali da Easyjet Trieste: operata con 2 voli settimanali da Ryanair

Inoltre, Ryanair reintrodurrà la tratta da e per Barcellona Girona momentaneamente sospesa durante la stagione invernale.

Aeroporto Cagliari, destinazioni dell’Estate 2020:

Mercato Nazionale:

Ryanair (11 rotte)

Bari,

Bergamo,

Bologna,

Catania,

Cuneo,

Parma,

Pisa,

Roma Ciampino,

Treviso,

Verona,

Trieste (NUOVO).

Volotea (8 rotte):

Ancona,

Genova,

Napoli,

Palermo,

Pescara,

Torino,

Venezia,

Verona.

easyJet (3 rotte):

Milano Malpensa,

Napoli,

Venezia.

Alitalia (5 rotte):

Bergamo (NUOVO),

Verona,

Milano Malpensa

Roma Fiumicino (IN CONTINUITA’ TERRITORIALE, MA IN ATTESA DI CONFERMA),

Milano Linate (IN CONTINUITA’ TERRITORIALE, MA IN ATTESA DI CONFERMA).

Air Italy (1 rotta):

Milano Malpensa fino a 17 volte alla settimana)

Verona,

Milano Malpensa.

Mercato Internazionale:

Volotea (11 le destinazioni, 4 nuove):

Atene (Grecia) – NUOVO ,

, Bilbao (Spagna) – NUOVO ,

, Deauville (Francia) – NUOVO ,

, Bordeaux (Francia),

Lione (Francia),

Marsiglia (Francia),

Nantes (Francia),

Strasburgo (Francia),

Tolosa (Francia),

Hannover (Germania) – NUOVO ,

, Praga (Repubblica Ceca).

Ryanair (19 destinazioni, con 3 novità):

Vienna (Austria) – NUOVO ,

, Bruxelles Charleroi (Belgio),

Parigi Beauvais (Francia),

Dusseldorf Weeze (Germania),

Francoforte Hahn (Germania),

Karlsruhe-Baden (Germania),

Dublino (Irlanda),

Breslavia (Polonia) – NUOVO ,

, Cracovia (Polonia),

Varsavia Modlin (Polonia),

Porto (Portogallo),

Londra Stansted (Regno Unito),

Manchester (Regno Unito),

Alicante (Spagna) – NUOVO ,

, Barcellona Girona (Spagna),

Madrid (Spagna),

Siviglia (Spagna),

Valencia (Spagna),

Budapest (Ungheria),

easyJet (7 collegamenti, 1 nuovo):

Tutte le destinazioni raggiungibili da Cagliari con easyJet

Nizza (Francia),

Parigi Orly (Francia),

Tolosa (Francia) – NUOVO ,

, Berlino Tegel (Germania),

Londra Stansted (Regno Unito),

Basilea (Svizzera),

Ginevra (Svizzera).

Eurowings (4 destinazioni):

Amburgo (Germania),

Colonia (Germania),

Dusseldorf (Germania),

Stoccarda (Germania).

Lufthansa (2 destinazioni):

Francoforte (Germania),

Monaco di Baviera (Germania).

Condor:

Francoforte (Germania).

Vueling:

Barcellona El Prat (Spagna)

Iberia Express:

Madrid (Spagna).

Air France:

Parigi Charles De Gaulle (Francia)

KLM:

Amsterdam (Olanda, fino a 7 collegamenti settimanali);

S7:

Mosca Domodedovo (Russia, 4 volte la settimana).

British Airways:

Londra Gatwick (Regno Unito)

Air Malta:

Malta.

TUI Belgium (2 destinazioni):

Lille (Francia),

Parigi Charles De Gaulle (Francia).

Luxair:

Lussemburgo.

Edelweiss:

Zurigo (Svizzera).

Austrian:

Vienna (Austria).

Smartwings:

Praga (Repubblica Ceca).

