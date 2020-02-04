Sardegna, ecco tutti i voli dell’estate 2020 su Cagliari!

Daniele Puddu 4 Febbraio 2020
Aeroporto di Cagliari, ecco tutte le destinazioni raggiungibili con un volo diretto nell’estate 2020: è stato presentato stamane presso l’aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas il programma completo dei voli per l’estate 2020 da e per lo scalo aereo del sud Sardegna.

Bene, dopo il record di 4.747.806 passeggeri transitati lo scorso anno, l’aeroporto cagliaritano si prepara a far segnare nuovi record grazie a 10 nuove destinazioni raggiungibili nel corso della primavera-estate 2020 (Summer Yata 2020 in gergo tecnico, che va da fine marzo a fine ottobre).

Saranno offerti sul mercato ben 4.700.000 di posti (550 mila circa in più dello scorso anno), dei quali 3 milioni sul mercato nazionale e 1.700.000 su quello internazionali. Biglietti che saranno divisi tra 79 destinazioni raggiungibili con un volo diretto, 56 internazionali e 22 nazionali. Voli operati da ben 30 compagnie aeree. Ma non solo, l’offerta sarà ancora più differenziata in termini di orari, frequenze e tariffe.

Aeroporto Cagliari, tutte le nuove rotte dell’Estate:

Le nuove rotte, rispetto all’estate 2019, sono ben 10, 8 delle quali internazionali (in ordine alfabetico):

  1. Alicante: operata con 2 voli settimanali da Ryanair
  2. Atene: operata con 2 voli settimanali da Volotea
  3. Bergamo: operata con 1 volo settimanale da Alitalia
  4. Bilbao: operata con 1 volo settimanale da Volotea
  5. Breslavia: operata con 2 voli settimanali da Ryanair
  6. Deauville: operata con 1 volo settimanale da Volotea
  7. Hannover: operata con 1 volo settimanale da Volotea
  8. Vienna: operata con 3 voli settimanali da Ryanair
  9. Tolosa: operata con 2 voli settimanali da Easyjet
  10. Trieste: operata con 2 voli settimanali da Ryanair

Inoltre, Ryanair reintrodurrà la tratta da e per Barcellona Girona momentaneamente sospesa durante la stagione invernale.

Aeroporto Cagliari, destinazioni dell’Estate 2020:

Mercato Nazionale:

Ryanair (11 rotte)

  • Bari,
  • Bergamo,
  • Bologna,
  • Catania,
  • Cuneo,
  • Parma,
  • Pisa,
  • Roma Ciampino,
  • Treviso,
  • Verona,
  • Trieste (NUOVO).

Volotea (8 rotte):

  • Ancona,
  • Genova,
  • Napoli,
  • Palermo,
  • Pescara,
  • Torino,
  • Venezia,
  • Verona.

easyJet (3 rotte):

  • Milano Malpensa,
  • Napoli,
  • Venezia.

Alitalia (5 rotte):

  • Bergamo (NUOVO),
  • Verona,
  • Milano Malpensa
  • Roma Fiumicino (IN CONTINUITA’ TERRITORIALE, MA IN ATTESA DI CONFERMA),
  • Milano Linate (IN CONTINUITA’ TERRITORIALE, MA IN ATTESA DI CONFERMA).

Air Italy (1 rotta):

  • Milano Malpensa fino a 17 volte alla settimana)

Neos (2 rotte):

  • Verona,
  • Milano Malpensa.

Mercato Internazionale:

Volotea (11 le destinazioni, 4 nuove):

  • Atene (Grecia) – NUOVO,
  • Bilbao (Spagna) – NUOVO,
  • Deauville (Francia) – NUOVO,
  • Bordeaux (Francia),
  • Lione (Francia),
  • Marsiglia (Francia),
  • Nantes (Francia),
  • Strasburgo (Francia),
  • Tolosa (Francia),
  • Hannover (Germania) – NUOVO,
  • Praga (Repubblica Ceca).

Ryanair (19 destinazioni, con 3 novità):

  • Vienna (Austria) – NUOVO,
  • Bruxelles Charleroi (Belgio),
  • Parigi Beauvais (Francia),
  • Dusseldorf Weeze (Germania),
  • Francoforte Hahn (Germania),
  • Karlsruhe-Baden (Germania),
  • Dublino (Irlanda),
  • Breslavia (Polonia) – NUOVO,
  • Cracovia (Polonia),
  • Varsavia Modlin (Polonia),
  • Porto (Portogallo),
  • Londra Stansted (Regno Unito),
  • Manchester (Regno Unito),
  • Alicante (Spagna) – NUOVO,
  • Barcellona Girona (Spagna),
  • Madrid (Spagna),
  • Siviglia (Spagna),
  • Valencia (Spagna),
  • Budapest (Ungheria),

easyJet (7 collegamenti, 1 nuovo):

Tutte le destinazioni raggiungibili da Cagliari con easyJet
  • Nizza (Francia),
  • Parigi Orly (Francia),
  • Tolosa (Francia) – NUOVO,
  • Berlino Tegel (Germania),
  • Londra Stansted (Regno Unito),
  • Basilea (Svizzera),
  • Ginevra (Svizzera).

Eurowings (4 destinazioni):

  • Amburgo (Germania),
  • Colonia (Germania),
  • Dusseldorf (Germania),
  • Stoccarda (Germania).

Lufthansa (2 destinazioni):

  • Francoforte (Germania),
  • Monaco di Baviera (Germania).

Condor:

  • Francoforte (Germania).

Vueling:

  • Barcellona El Prat (Spagna)

Iberia Express:

  • Madrid (Spagna).

Air France:

  • Parigi Charles De Gaulle (Francia)

KLM:

  • Amsterdam (Olanda, fino a 7 collegamenti settimanali);

S7:

  • Mosca Domodedovo (Russia, 4 volte la settimana).

British Airways:

  • Londra Gatwick (Regno Unito)

Air Malta:

  • Malta.

TUI Belgium (2 destinazioni):

  • Lille (Francia),
  • Parigi Charles De Gaulle (Francia).

Luxair:

  • Lussemburgo.

Edelweiss:

  • Zurigo (Svizzera).

Austrian:

  • Vienna (Austria).

Smartwings:

  • Praga (Repubblica Ceca).

Hotel vicini all’Aeroporto di Cagliari:

