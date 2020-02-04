Sardegna, ecco tutti i voli dell’estate 2020 su Cagliari!
Aeroporto di Cagliari, ecco tutte le destinazioni raggiungibili con un volo diretto nell’estate 2020: è stato presentato stamane presso l’aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas il programma completo dei voli per l’estate 2020 da e per lo scalo aereo del sud Sardegna.
Bene, dopo il record di 4.747.806 passeggeri transitati lo scorso anno, l’aeroporto cagliaritano si prepara a far segnare nuovi record grazie a 10 nuove destinazioni raggiungibili nel corso della primavera-estate 2020 (Summer Yata 2020 in gergo tecnico, che va da fine marzo a fine ottobre).
Saranno offerti sul mercato ben 4.700.000 di posti (550 mila circa in più dello scorso anno), dei quali 3 milioni sul mercato nazionale e 1.700.000 su quello internazionali. Biglietti che saranno divisi tra 79 destinazioni raggiungibili con un volo diretto, 56 internazionali e 22 nazionali. Voli operati da ben 30 compagnie aeree. Ma non solo, l’offerta sarà ancora più differenziata in termini di orari, frequenze e tariffe.
Aeroporto Cagliari, tutte le nuove rotte dell’Estate:
Le nuove rotte, rispetto all’estate 2019, sono ben 10, 8 delle quali internazionali (in ordine alfabetico):
- Alicante: operata con 2 voli settimanali da Ryanair
- Atene: operata con 2 voli settimanali da Volotea
- Bergamo: operata con 1 volo settimanale da Alitalia
- Bilbao: operata con 1 volo settimanale da Volotea
- Breslavia: operata con 2 voli settimanali da Ryanair
- Deauville: operata con 1 volo settimanale da Volotea
- Hannover: operata con 1 volo settimanale da Volotea
- Vienna: operata con 3 voli settimanali da Ryanair
- Tolosa: operata con 2 voli settimanali da Easyjet
- Trieste: operata con 2 voli settimanali da Ryanair
Inoltre, Ryanair reintrodurrà la tratta da e per Barcellona Girona momentaneamente sospesa durante la stagione invernale.
Aeroporto Cagliari, destinazioni dell’Estate 2020:
Mercato Nazionale:
Ryanair (11 rotte)
- Bari,
- Bergamo,
- Bologna,
- Catania,
- Cuneo,
- Parma,
- Pisa,
- Roma Ciampino,
- Treviso,
- Verona,
- Trieste (NUOVO).
Volotea (8 rotte):
- Ancona,
- Genova,
- Napoli,
- Palermo,
- Pescara,
- Torino,
- Venezia,
- Verona.
easyJet (3 rotte):
- Milano Malpensa,
- Napoli,
- Venezia.
Alitalia (5 rotte):
- Bergamo (NUOVO),
- Verona,
- Milano Malpensa
- Roma Fiumicino (IN CONTINUITA’ TERRITORIALE, MA IN ATTESA DI CONFERMA),
- Milano Linate (IN CONTINUITA’ TERRITORIALE, MA IN ATTESA DI CONFERMA).
Air Italy (1 rotta):
- Milano Malpensa fino a 17 volte alla settimana)
Neos (2 rotte):
- Verona,
- Milano Malpensa.
Mercato Internazionale:
Volotea (11 le destinazioni, 4 nuove):
- Atene (Grecia) – NUOVO,
- Bilbao (Spagna) – NUOVO,
- Deauville (Francia) – NUOVO,
- Bordeaux (Francia),
- Lione (Francia),
- Marsiglia (Francia),
- Nantes (Francia),
- Strasburgo (Francia),
- Tolosa (Francia),
- Hannover (Germania) – NUOVO,
- Praga (Repubblica Ceca).
Ryanair (19 destinazioni, con 3 novità):
- Vienna (Austria) – NUOVO,
- Bruxelles Charleroi (Belgio),
- Parigi Beauvais (Francia),
- Dusseldorf Weeze (Germania),
- Francoforte Hahn (Germania),
- Karlsruhe-Baden (Germania),
- Dublino (Irlanda),
- Breslavia (Polonia) – NUOVO,
- Cracovia (Polonia),
- Varsavia Modlin (Polonia),
- Porto (Portogallo),
- Londra Stansted (Regno Unito),
- Manchester (Regno Unito),
- Alicante (Spagna) – NUOVO,
- Barcellona Girona (Spagna),
- Madrid (Spagna),
- Siviglia (Spagna),
- Valencia (Spagna),
- Budapest (Ungheria),
easyJet (7 collegamenti, 1 nuovo):
- Nizza (Francia),
- Parigi Orly (Francia),
- Tolosa (Francia) – NUOVO,
- Berlino Tegel (Germania),
- Londra Stansted (Regno Unito),
- Basilea (Svizzera),
- Ginevra (Svizzera).
Eurowings (4 destinazioni):
- Amburgo (Germania),
- Colonia (Germania),
- Dusseldorf (Germania),
- Stoccarda (Germania).
Lufthansa (2 destinazioni):
- Francoforte (Germania),
- Monaco di Baviera (Germania).
Condor:
- Francoforte (Germania).
Vueling:
- Barcellona El Prat (Spagna)
Iberia Express:
- Madrid (Spagna).
Air France:
- Parigi Charles De Gaulle (Francia)
KLM:
- Amsterdam (Olanda, fino a 7 collegamenti settimanali);
S7:
- Mosca Domodedovo (Russia, 4 volte la settimana).
British Airways:
- Londra Gatwick (Regno Unito)
Air Malta:
- Malta.
TUI Belgium (2 destinazioni):
- Lille (Francia),
- Parigi Charles De Gaulle (Francia).
Luxair:
- Lussemburgo.
Edelweiss:
- Zurigo (Svizzera).
Austrian:
- Vienna (Austria).
Smartwings:
- Praga (Repubblica Ceca).
Hotel vicini all’Aeroporto di Cagliari:
Come arrivare all’aeroporto di Cagliari:
- Nuova viabilità, mappa e prezzi parcheggi all’Aeroporto di Cagliari
- Orario Treni da e per l’ Aeroporto di Cagliari
- Taxi Cagliari – Aeroporto
- NCC Cagliari – Aeroporto