Sardegna, Offerte Ryanair da 9,99 euro su Cagliari e da 7,99 su Alghero, da aprile a giugno 2020: adesso si comincia a fare sul serio, Ryanair ha pubblicato sul suo sito ufficiale le nuove offerte di voli per la Sardegna a prezzi stracciati. Si parte infatti da 7,99 euro per volare da e per gli aeroporti di Cagliari e Alghero, se si prenota entro il 2 febbraio incluso, per volare dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nel pieno della mite primavera sarda!

Vediamo tutte le offerte allora per i due aeroporti isolani, tutti i prezzi sono solo andata e solo se si viaggia leggeri, ovvero con un unico bagaglio a mano, ridotto, da portare in cabina (dimensioni massime: 40 cm x 20 cm x 25 cm). Tutte le offerte inoltre sono soggette a disponibilità (cioè potrebbero terminare prima della mezzanotte di domani).

Costi aggiuntivi per maggior bagaglio:

Alla luce degli ultimi aumenti delle tariffe sul doppio bagaglio a mano da portare in cabina (la così detta “priority“), le tariffe – a tratta – per l’imbarco prioritario più il secondo bagaglio a mano, a seconda del volo e di quando si prenota, sono divise in 3 fasce di prezzo.

Voli con l’estero : 6 – 10 – 14 euro a tratta

: 6 – 10 – 14 euro a tratta Voli domestici: 6,60 – 11 – 15,40 euro a tratta

Per maggiori info consultate la pagina delle tariffe sul sito di Ryanair. Se invece volete viaggiare leggeri, vi consigliamo uno di questi bagagli:

Voli in offerta da e per Cagliari da 9,99 euro:

Voli per Cagliari internazionali:

Bologna -Cagliari da 9,99 (solo andata)

-Cagliari da 9,99 (solo andata) Catania -Cagliari da 9,99 (solo andata)

-Cagliari da 9,99 (solo andata) Cuneo -Cagliari da 9,99 (solo andata)

-Cagliari da 9,99 (solo andata) Milano Bergamo -Cagliari da 9,90 (solo andata)

-Cagliari da 9,90 (solo andata) Parma -Cagliari da 9,99 (solo andata)

-Cagliari da 9,99 (solo andata) Pisa -Cagliari da 9,99 (solo andata)

-Cagliari da 9,99 (solo andata) Venezia Treviso -Cagliari da 12,99 (solo andata)

-Cagliari da 12,99 (solo andata) Roma Ciampino -Cagliari da 13,99 (solo andata)

-Cagliari da 13,99 (solo andata) Bari-Cagliari da 13,99 (solo andata)

Voli da Cagliari nazionali:

Cagliari- Bologna da 9,99 euro (solo andata)

da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Catania da 9,99 euro (solo andata)

da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Cuneo da 9,99 euro (solo andata)

da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Parma da 9,99 euro (solo andata)

da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Pisa da 9,99 euro (solo andata)

da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Verona da 9,99 euro (solo andata)

da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Bari da 13,99 euro (solo andata)

da 13,99 euro (solo andata) Cagliari- Milano Bergamo da 13,99 euro (solo andata)

da 13,99 euro (solo andata) Cagliari- Roma Ciampino da 13,99 euro (solo andata)

da 13,99 euro (solo andata) Cagliari-Venezia Treviso da 13,99 euro (solo andata)

Voli da Cagliari internazionali:

Cagliari- Bruxelles Charleroi (Belgio) da 9,99 euro (solo andata)

(Belgio) da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Düsseldorf Weeze (Germania) da 9,99 euro (solo andata)

(Germania) da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Francoforte Hahn (Germania) da 9,99 euro (solo andata)

(Germania) da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) da 9,99 euro (solo andata)

(Germania) da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Londra Stansted (Regno Unito) da 9,99 euro (solo andata)

(Regno Unito) da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Valencia (Spagna) da 9,99 euro (solo andata)

(Spagna) da 9,99 euro (solo andata) Cagliari- Madrid (Spagna) da 12,99 euro (solo andata)

(Spagna) da 12,99 euro (solo andata) Cagliari- Parigi Beauvais (Francia) da 12,99 euro (solo andata)

(Francia) da 12,99 euro (solo andata) Cagliari- Siviglia (Spagna) da 12,99 euro (solo andata)

(Spagna) da 12,99 euro (solo andata) Cagliari- Porto (Portogallo) da 14,99 euro (solo andata)

(Portogallo) da 14,99 euro (solo andata) Cagliari- Cracovia (Polonia) da 16,99 euro (solo andata)

(Polonia) da 16,99 euro (solo andata) Cagliari- Breslavia (Polonia) da 24,24 euro (solo andata)

(Polonia) da 24,24 euro (solo andata) Cagliari- Bratislava (Slovacchia) da 34,07 euro (solo andata)

(Slovacchia) da 34,07 euro (solo andata) Cagliari- Malta da 34,07 euro (solo andata)

da 34,07 euro (solo andata) Cagliari- Manchester (Regno Unito) da 34,07 euro (solo andata)

(Regno Unito) da 34,07 euro (solo andata) Cagliari- Barcellona El Prat (Spagna) da 39,07 euro (solo andata)

(Spagna) da 39,07 euro (solo andata) Cagliari- Amburgo (Germania) da 46,98 euro (solo andata)

(Germania) da 46,98 euro (solo andata) Cagliari-Vilnius (Lituania) da 73,99 euro (solo andata)

Voli in offerta da e per Alghero da 7,99 euro:

Voli da Alghero, nazionali e internazionali:

Alghero -Francoforte Hahn (Germania) da 7,99 euro (solo andata)

-Francoforte Hahn (Germania) da 7,99 euro (solo andata) Alghero -Londra Stansted (Regno Unito) da 7,99 euro (solo andata)

-Londra Stansted (Regno Unito) da 7,99 euro (solo andata) Alghero -Barcellona Girona (Spagna) da 9,99 euro (solo andata)

-Barcellona Girona (Spagna) da 9,99 euro (solo andata) Alghero -Bologna da 9,99 euro (solo andata)

-Bologna da 9,99 euro (solo andata) Alghero -Bratislava (Slovacchia) da 9,99 euro (solo andata)

-Bratislava (Slovacchia) da 9,99 euro (solo andata) Alghero -Pisa da 9,99 euro (solo andata)

-Pisa da 9,99 euro (solo andata) Alghero -Bruxelles Charleroi (Belgio) da 12,99 euro (solo andata)

-Bruxelles Charleroi (Belgio) da 12,99 euro (solo andata) Alghero -Memmingen (Germania) da 12,99 euro (solo andata)

-Memmingen (Germania) da 12,99 euro (solo andata) Alghero -Milano Bergamo da 13,99 euro (solo andata)

-Milano Bergamo da 13,99 euro (solo andata) Alghero -Berlin Tegel da (Germania) 16,99 euro (solo andata)

-Berlin Tegel da (Germania) 16,99 euro (solo andata) Alghero-Marsiglia da (Francia) 22,64 euro (solo andata)

Voli per Alghero nazionali:

Bologna -Alghero da 9,99 euro (solo andata)

-Alghero da 9,99 euro (solo andata) Pisa -Alghero da 9,99 euro (solo andata)

-Alghero da 9,99 euro (solo andata) Milano Bergamo-Alghero da 13,99 euro (solo andata)

Per maggiori info e prenotazioni:

Vi consigliamo di controllare le offerte disponibili direttamente sul sito di Ryanair, ma anche di confrontarle con le offerte disponibili sul sito della concorrente Volotea.