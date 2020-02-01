Sardegna, ancora Offerte pazze con Ryanair, si parte da 7,99 euro per volare da Aprile a Giugno 2020!
Sardegna, Offerte Ryanair da 9,99 euro su Cagliari e da 7,99 su Alghero, da aprile a giugno 2020: adesso si comincia a fare sul serio, Ryanair ha pubblicato sul suo sito ufficiale le nuove offerte di voli per la Sardegna a prezzi stracciati. Si parte infatti da 7,99 euro per volare da e per gli aeroporti di Cagliari e Alghero, se si prenota entro il 2 febbraio incluso, per volare dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nel pieno della mite primavera sarda!
Vediamo tutte le offerte allora per i due aeroporti isolani, tutti i prezzi sono solo andata e solo se si viaggia leggeri, ovvero con un unico bagaglio a mano, ridotto, da portare in cabina (dimensioni massime: 40 cm x 20 cm x 25 cm). Tutte le offerte inoltre sono soggette a disponibilità (cioè potrebbero terminare prima della mezzanotte di domani).
Costi aggiuntivi per maggior bagaglio:
Alla luce degli ultimi aumenti delle tariffe sul doppio bagaglio a mano da portare in cabina (la così detta “priority“), le tariffe – a tratta – per l’imbarco prioritario più il secondo bagaglio a mano, a seconda del volo e di quando si prenota, sono divise in 3 fasce di prezzo.
- Voli con l’estero: 6 – 10 – 14 euro a tratta
- Voli domestici: 6,60 – 11 – 15,40 euro a tratta
Per maggiori info consultate la pagina delle tariffe sul sito di Ryanair. Se invece volete viaggiare leggeri, vi consigliamo uno di questi bagagli:
Voli in offerta da e per Cagliari da 9,99 euro:
Voli per Cagliari internazionali:
- Bologna-Cagliari da 9,99 (solo andata)
- Catania-Cagliari da 9,99 (solo andata)
- Cuneo-Cagliari da 9,99 (solo andata)
- Milano Bergamo-Cagliari da 9,90 (solo andata)
- Parma-Cagliari da 9,99 (solo andata)
- Pisa-Cagliari da 9,99 (solo andata)
- Venezia Treviso-Cagliari da 12,99 (solo andata)
- Roma Ciampino-Cagliari da 13,99 (solo andata)
- Bari-Cagliari da 13,99 (solo andata)
Voli da Cagliari nazionali:
- Cagliari-Bologna da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Catania da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Cuneo da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Parma da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Pisa da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Verona da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Bari da 13,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Milano Bergamo da 13,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Roma Ciampino da 13,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Venezia Treviso da 13,99 euro (solo andata)
Voli da Cagliari internazionali:
- Cagliari-Bruxelles Charleroi (Belgio) da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Düsseldorf Weeze (Germania) da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Francoforte Hahn (Germania) da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Londra Stansted (Regno Unito) da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Valencia (Spagna) da 9,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Madrid (Spagna) da 12,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Parigi Beauvais (Francia) da 12,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Siviglia (Spagna) da 12,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Porto (Portogallo) da 14,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Cracovia (Polonia) da 16,99 euro (solo andata)
- Cagliari-Breslavia (Polonia) da 24,24 euro (solo andata)
- Cagliari-Bratislava (Slovacchia) da 34,07 euro (solo andata)
- Cagliari- Malta da 34,07 euro (solo andata)
- Cagliari-Manchester (Regno Unito) da 34,07 euro (solo andata)
- Cagliari-Barcellona El Prat (Spagna) da 39,07 euro (solo andata)
- Cagliari-Amburgo (Germania) da 46,98 euro (solo andata)
- Cagliari-Vilnius (Lituania) da 73,99 euro (solo andata)
Voli in offerta da e per Alghero da 7,99 euro:
Voli da Alghero, nazionali e internazionali:
- Alghero-Francoforte Hahn (Germania) da 7,99 euro (solo andata)
- Alghero-Londra Stansted (Regno Unito) da 7,99 euro (solo andata)
- Alghero-Barcellona Girona (Spagna) da 9,99 euro (solo andata)
- Alghero-Bologna da 9,99 euro (solo andata)
- Alghero-Bratislava (Slovacchia) da 9,99 euro (solo andata)
- Alghero-Pisa da 9,99 euro (solo andata)
- Alghero-Bruxelles Charleroi (Belgio) da 12,99 euro (solo andata)
- Alghero-Memmingen (Germania) da 12,99 euro (solo andata)
- Alghero-Milano Bergamo da 13,99 euro (solo andata)
- Alghero-Berlin Tegel da (Germania) 16,99 euro (solo andata)
- Alghero-Marsiglia da (Francia) 22,64 euro (solo andata)
Voli per Alghero nazionali:
- Bologna-Alghero da 9,99 euro (solo andata)
- Pisa-Alghero da 9,99 euro (solo andata)
- Milano Bergamo-Alghero da 13,99 euro (solo andata)
Per maggiori info e prenotazioni:
Vi consigliamo di controllare le offerte disponibili direttamente sul sito di Ryanair, ma anche di confrontarle con le offerte disponibili sul sito della concorrente Volotea.