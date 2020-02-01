Sardegna, ancora Offerte pazze con Ryanair, si parte da 7,99 euro per volare da Aprile a Giugno 2020!

Daniele Puddu 1 Febbraio 2020
aereo-ryanair-in-volo

Sardegna, Offerte Ryanair da 9,99 euro su Cagliari e da 7,99 su Alghero, da aprile a giugno 2020: adesso si comincia a fare sul serio, Ryanair ha pubblicato sul suo sito ufficiale le nuove offerte di voli per la Sardegna a prezzi stracciati. Si parte infatti da 7,99 euro per volare da e per gli aeroporti di Cagliari e Alghero, se si prenota entro il 2 febbraio incluso, per volare dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nel pieno della mite primavera sarda!

Vediamo tutte le offerte allora per i due aeroporti isolani, tutti i prezzi sono solo andata e solo se si viaggia leggeri, ovvero con un unico bagaglio a mano, ridotto, da portare in cabina (dimensioni massime: 40 cm x 20 cm x 25 cm). Tutte le offerte inoltre sono soggette a disponibilità (cioè potrebbero terminare prima della mezzanotte di domani).

Costi aggiuntivi per maggior bagaglio:

Alla luce degli ultimi aumenti delle tariffe sul doppio bagaglio a mano da portare in cabina (la così detta “priority“), le tariffe – a tratta – per l’imbarco prioritario più il secondo bagaglio a mano, a seconda del volo e di quando si prenota, sono divise in 3 fasce di prezzo.

  • Voli con l’estero: 6 – 10 – 14 euro a tratta
  • Voli domestici: 6,60 – 11 – 15,40 euro a tratta

Per maggiori info consultate la pagina delle tariffe sul sito di Ryanair. Se invece volete viaggiare leggeri, vi consigliamo uno di questi bagagli:

Voli in offerta da e per Cagliari da 9,99 euro:

Voli per Cagliari internazionali:

  • Bologna-Cagliari da 9,99 (solo andata)
  • Catania-Cagliari da 9,99 (solo andata)
  • Cuneo-Cagliari da 9,99 (solo andata)
  • Milano Bergamo-Cagliari da 9,90 (solo andata)
  • Parma-Cagliari da 9,99 (solo andata)
  • Pisa-Cagliari da 9,99 (solo andata)
  • Venezia Treviso-Cagliari da 12,99 (solo andata)
  • Roma Ciampino-Cagliari da 13,99 (solo andata)
  • Bari-Cagliari da 13,99 (solo andata)

Voli da Cagliari nazionali:

  • Cagliari-Bologna da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Catania da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Cuneo da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Parma da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Pisa da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Verona da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Bari da 13,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Milano Bergamo da 13,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Roma Ciampino da 13,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Venezia Treviso da 13,99 euro (solo andata)

Voli da Cagliari internazionali:

  • Cagliari-Bruxelles Charleroi (Belgio) da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Düsseldorf Weeze (Germania) da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Francoforte Hahn (Germania) da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Londra Stansted (Regno Unito) da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Valencia (Spagna) da 9,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Madrid (Spagna) da 12,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Parigi Beauvais (Francia) da 12,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Siviglia (Spagna) da 12,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Porto (Portogallo) da 14,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Cracovia (Polonia) da 16,99 euro (solo andata)
  • Cagliari-Breslavia (Polonia) da 24,24 euro (solo andata)
  • Cagliari-Bratislava (Slovacchia) da 34,07 euro (solo andata)
  • Cagliari- Malta da 34,07 euro (solo andata)
  • Cagliari-Manchester (Regno Unito) da 34,07 euro (solo andata)
  • Cagliari-Barcellona El Prat (Spagna) da 39,07 euro (solo andata)
  • Cagliari-Amburgo (Germania) da 46,98 euro (solo andata)
  • Cagliari-Vilnius (Lituania) da 73,99 euro (solo andata)

Voli in offerta da e per Alghero da 7,99 euro:

Voli da Alghero, nazionali e internazionali:

  • Alghero-Francoforte Hahn (Germania) da 7,99 euro (solo andata)
  • Alghero-Londra Stansted (Regno Unito) da 7,99 euro (solo andata)
  • Alghero-Barcellona Girona (Spagna) da 9,99 euro (solo andata)
  • Alghero-Bologna da 9,99 euro (solo andata)
  • Alghero-Bratislava (Slovacchia) da 9,99 euro (solo andata)
  • Alghero-Pisa da 9,99 euro (solo andata)
  • Alghero-Bruxelles Charleroi (Belgio) da 12,99 euro (solo andata)
  • Alghero-Memmingen (Germania) da 12,99 euro (solo andata)
  • Alghero-Milano Bergamo da 13,99 euro (solo andata)
  • Alghero-Berlin Tegel da (Germania) 16,99 euro (solo andata)
  • Alghero-Marsiglia da (Francia) 22,64 euro (solo andata)

Voli per Alghero nazionali:

  • Bologna-Alghero da 9,99 euro (solo andata)
  • Pisa-Alghero da 9,99 euro (solo andata)
  • Milano Bergamo-Alghero da 13,99 euro (solo andata)

Per maggiori info e prenotazioni:

Vi consigliamo di controllare le offerte disponibili direttamente sul sito di Ryanair, ma anche di confrontarle con le offerte disponibili sul sito della concorrente Volotea.