America’s Cup World Series Cagliari 2020, ecco tutte le novità e il programma della manifestazione, dal 23 al 26 aprile 2020: ormai si contano i giorni, fra poco si conteranno le ore e poi i minuti e i secondi all’inizio delle regate per l’America’s Cup World Series a Cagliari. L’ACWS infatti si svolgerà nelle acque di fronte al porto della capitale della Sardegna, dal 23 al 26 aprile 2020.

Tutti gli occhi della vela mondiale, con milioni e milioni di appassionati saranno quindi voltati su Cagliari, anche perché sarà la prima volta in assoluto che le nuove barche AC75 scenderanno in acqua per un test match ufficiale.

L’America’s Cup a Cagliari. La nostra guida:

I Team partecipanti:

Quattro i team internazionali presenti che faranno base tutti nel porto di Cagliari, presso il molo Sabaudo (tranne Luna Rossa, la cui base si trova al molo Ichnusa):

Il campo di regata:

Quattro quindi i giorni di regate nel Golfo di Cagliari, con la linea d’arrivo posizionata dentro il porto di Cagliari, a pochi metri dalla base di Luna Rossa.

Campo di regata, proprio di fronte a Cagliari e al suo porto.

La formula delle regate (Round Robin):

Nei primi tre giorni ci saranno quattro sfide al giorno di Round Robin, nelle quali le squadre si affronteranno due volte. Il team che vince il match segna un punto, quello che perde zero.

Durante la quarta e ultima giornata di regate, gli ultimi due team in classifica si sfideranno in un singolo playoff che determinerà il terzo e quarto classificato, mentre i primi due team si affronteranno nella finale in cui il vincitore sarà il primo team a segnare due punti.

Come osservare le regate, orari e posizioni migliori:

Le regate si svolgeranno tutti i giorni nelle prime ore del pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00 e i fan potranno sia prenotare il loro posto a bordo delle barche spettatori ufficiali, sia affollare il porto e il lungomare da su Siccu a Sant’Elia con tanto di binocoli. Gli appassionati di vela potranno anche seguire le regate in diretta streaming sui maxischermi distribuiti nel villaggio velico allestito per l’occasione.

Streaming regate gratis sul web: chi non potrà venire a Cagliari per l’occasione, potrà andare sul sito web ufficiale della manifestazione – americascup.com – per seguire gratuitamente le regate in diretta streaming.

https://twitter.com/NYYCAmericanMag/status/1208131287824908288

Il villaggio regate dell’America’s Cup:

Non solo regate, Cagliari sarà invasa da un folto pubblico cosmopolita di turisti, che potranno godere del villaggio della vela dedicato all’America’s Cup tra via Roma e la passeggiata di Su Siccu.

Il Villaggio Regate, con ingresso gratuito, sarà allestito sul lungomare della città, tra la via roma e Su Siccu, e sarà aperto durante i giorni di regata, dalle 10:00 del mattino alle 21:00 della sera, offrendo una serie variegata di eventi ed esperienze. Tra di esse:

Dock out show : uno spettacolo dal vivo sul palco, con esperti e interviste prima che gli equipaggi partano per il campo di gara;

: uno spettacolo dal vivo sul palco, con esperti e interviste prima che gli equipaggi partano per il campo di gara; Simulatore dell’AC75 : perché diciamocelo pure, tanto siamo tutti skipper, e potremo partecipare virtualmente anche noi all’America’s Cup ai comandi di un monoscafo AC75;

: perché diciamocelo pure, tanto siamo tutti skipper, e potremo partecipare virtualmente anche noi all’America’s Cup ai comandi di un monoscafo AC75; Esibizione dell’AC75 : ogni giorno il monoscafo di una squadra diversa sarà esposto nella marina per essere ammirato dai fan;

: ogni giorno il monoscafo di una squadra diversa sarà esposto nella marina per essere ammirato dai fan; 36esima America’s Cup : con tutte le info e il merchandising dedicato alla regata;

: con tutte le info e il merchandising dedicato alla regata; Scopri la Sardegna : dedicato alla promozione della nostra amata isola;

: dedicato alla promozione della nostra amata isola; Aree food e beverage : negozi di alimentari e bevande, spicca la presenza del ristorante e bar “Champagne Mumm”;

: negozi di alimentari e bevande, spicca la presenza del ristorante e bar “Champagne Mumm”; Attitude Ocean : sensibilizzazione per la protezione degli oceani;

: sensibilizzazione per la protezione degli oceani; Kids Area: dedicata ai bambini.

In aggiornamento nelle prossime settimane.

https://www.instagram.com/p/B781JJeFzd4/

Il programma giornaliero:

Giovedì 23, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile 2020:

ore 10,00 – Apertura del villaggio velico

ore 11,30 – Live Dock out show , con le interviste agli equipaggi che stanno per partire

, con le interviste agli equipaggi che stanno per partire ore 12,00 – Uscita in mare dei team e delle barche dell’hospitality

ore 14,00 – Partenza delle regate (che si concluderanno due ore dopo)

(che si concluderanno due ore dopo) ore 16,00 – Conferenza stampa con gli skipper nel meda center

ore 21,00 – Chiusura del villaggio

Programma di massima, aggiungeremo maggiori dettagli quando saremo in prossimità dell’evento, tornate a trovarci!

Una Cagliari tutta nuova, la proposta:

Confcommercio e Federalberghi hanno lanciato un’idea per riqualificare la via Roma e rinnovare così il waterfront di Cagliari, affinché questo grandi evento presenti al meglio la nostra città al mondo.

Così ha spiegato l’architetto urbanista Gavino Sanna:

Per superare il nuovo asse viario, che nella proposta diventerà a quattro corsie per senso di marcia – tre per le auto e una per i mezzi pubblici tra il lato portici e il Lungomare 11 Settembre, si ipotizza di inserire due ponti pedonali che avranno la funzione di scavalcare la strada.

Ma non solo:

Sul fronte mare si potrà recuperare l’ex stazione marittima e trasferire l’attuale mercato ittico di Viale la Playa al suo interno, con la possibilità di inserimento di nuove attività di ristorazione per poter degustare in maniera diretta i prodotti del mare. Questa struttura si potrà raggiungere anche da uno dei ponti pedonali, che poggerà direttamente sul piano superiore dell’edificio.

Insomma, in città ci sono una grande eccitazione e un’interessante e spasmodico turbinio di idee, perché questa è l’occasione buona per far diventare Cagliari una delle capitali mondiali della vela.

Hotel, B&B e appartamenti a Cagliari:

Ricordati di inserire le giuste date, l’evento si svolgerà dal 23 al 26 aprile 2020:

Voli per Cagliari:

Per arrivare a Cagliari noi ti consigliamo di consultare le offerte dei principali vettori operanti nello scalo aereo del sud dell’isola:

Ryanair (Bologna, Catania, Cuneo, Parma, Pisa, Verona, Bari, Milano Bergamo, Roma Ciampino, Venezia Treviso)

(Bologna, Catania, Cuneo, Parma, Pisa, Verona, Bari, Milano Bergamo, Roma Ciampino, Venezia Treviso) Volotea (Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona)

(Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona) Alitalia

Air Italy (Milano Malpensa)

Oppure confronta le tariffe per Cagliari su Skyscanner (non tutte le compagnie sono però presenti):

Ristoranti e pizzerie a Cagliari:

Vi consigliamo di consultare la nostra guida alle migliori pizzerie di Cagliari e dintorni e la classifica dei ristoranti cagliaritani dove si mangia meglio secondo TripAdvisor. Altrimenti rivolgetevi direttamente a Google:

America’s Cup World Series 2020, tutte le tappe:

Dopo Cagliari si va a Portsmouth, in Inghilterra, ecco tutte le tappe del tour internazionale di regate dell’ ACWS 2020:

dal 23 al 26 aprile 2020: Cagliari , Sardegna (Italia)

, Sardegna (Italia) dal 4 al 7 giugno 2020: Portsmouth (Regno Unito)

(Regno Unito) dal 17 al 20 dicembre 2020: Auckland (Nuova Zelanda)