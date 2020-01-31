Weekend 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2020, tutti gli appuntamenti in Sardegna: buongiorno a tutti, questo che viene è ancora un weekend parco di eventi, anche se incomincia ad affacciarsi il carnevale: con la sfilata di Esterzili, le frittelle della tradizione a Nurachi e la tradizione della Candelora a Oristano, che da tradizionalmente il via alla Sartiglia.

Per il resto tanti spettacoli teatrali, tante mostre dal respiro internazionale e tanta musica nei locali, ma ancora poche sagre, occorre avere ancora un poco di pazienza e dal fine settimana suuccessivo sarà tutto un rincorrersi di grandi sfilate di carnevale, di maschere della tradizione e di grandi eventi. Noi vi rimandiamo subito al nostro speciale al Carnevale in Sardegna (in aggiornamento continuo, ma trovate già oltre 45 date e programmi in tutta l’isola).

Ricordo anche che questo weekend riprendono definitivamente per tutto il 2020 le domeniche al museo, grazie alle quali si potrà visitare gratuitamente i musei e le aree archeologiche statali aderenti ogni prima domenica del mese.

Andiamo adesso a leggere la nostra guida completa agli eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2020 (inclusi anche concerti, locali, club e disco). Come nostra abitudine gli eventi sono tutti divisi geograficamente e per provincia.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Qui sotto trovate anche le previsioni meteo dettagliate del weekend

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Meteo sostanzialmente variabile questo weekend in Sardegna, a causa di correnti umide provenienti da Occidente che daranno luogo a cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, soprattutto sull’area centro occidentale della nostra Isola. Se anche dovesse piovere, pioverà poco, senza quindi fenomeni significativi. Tendenza al miglioramento da sabato sera che perdurerà anche nella giornata di domenica. In generale avremo delle giornate più soleggiate sui versanti orientali (per maggiori info e per rimanere aggiornati, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

