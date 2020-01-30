Festa di San Biagio 2020 a Gergei: Ecco il programma completo del 30 gennaio, 2 e 3 febbraio 2020!

Daniele Puddu 30 Gennaio 2020
festa_san_biagio_gergei_manifesto_2020

Festa di San Biagio 2020 a Gergei, programma completo e orari: comincia nel pomeriggio di oggi, con il laboratorio “A iscola de Sessineddus” dedicato ai bambini, l’attesa “Festa di San Biagio” a Gergei, che entrerà però nel vivo durante il weekend: domenica 2 febbraio 2020 con il falò e lunedì 3 febbraio 2020 con la processione e i riti religiosi.

Programma Festa San Biagio Gergei 2020:

Giovedì, 30 gennaio 2020:

  • ore 15,30 – Locali pro loco – Laboratorio: “A iscola de Sessineddus

Domenica, 2 febbraio 2020:

  • ore 19,00 – Piazza San Vito:
    • Foghidoni di San Biagio
    • Cena tradizionale con fave e ceci
    • Bruschettata
    • Musica e balli con il Maestro Marcello Caredda

Lunedì, 3 febbraio 2020:

  • ore 15,30 – Chiesa di San Vito Martire – Processione
  • ore 17,00 – Chiesa di San Vito Martire:
    • Santa Messa Solenne
    • Benedizione de is Sessineddus e del pane da distribuire ai fedeli

Nei giorni 2 e 3 febbraio 2020, presso su Colloquiu sarà allestita una mostra che racconterà tutte le fasi di preparazione de Su Sessineddu.

Dove dormire a Gergei e dintorni:

Dove si trova e come arrivare a Gergei (mappa):

Per maggiori info e aggiornamenti:

Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook dell’evento.