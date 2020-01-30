Festa di San Biagio 2020 a Gergei: Ecco il programma completo del 30 gennaio, 2 e 3 febbraio 2020!
Festa di San Biagio 2020 a Gergei, programma completo e orari: comincia nel pomeriggio di oggi, con il laboratorio “A iscola de Sessineddus” dedicato ai bambini, l’attesa “Festa di San Biagio” a Gergei, che entrerà però nel vivo durante il weekend: domenica 2 febbraio 2020 con il falò e lunedì 3 febbraio 2020 con la processione e i riti religiosi.
Programma Festa San Biagio Gergei 2020:
Giovedì, 30 gennaio 2020:
- ore 15,30 – Locali pro loco – Laboratorio: “A iscola de Sessineddus“
Domenica, 2 febbraio 2020:
- ore 19,00 – Piazza San Vito:
- Foghidoni di San Biagio
- Cena tradizionale con fave e ceci
- Bruschettata
- Musica e balli con il Maestro Marcello Caredda
Lunedì, 3 febbraio 2020:
- ore 15,30 – Chiesa di San Vito Martire – Processione
- ore 17,00 – Chiesa di San Vito Martire:
- Santa Messa Solenne
- Benedizione de is Sessineddus e del pane da distribuire ai fedeli
Nei giorni 2 e 3 febbraio 2020, presso su Colloquiu sarà allestita una mostra che racconterà tutte le fasi di preparazione de Su Sessineddu.
