Sardegna, voli in offerta con Volotea da 19 euro: facciamo il punto sui voli in offerta con Volotea per la Sardegna. Volotea è la compagnia aera low cost spagnola che collega ad un prezzo ragionevole gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero con numerose destinazioni nel resto d’Italia, ma anche in Francia, Spagna, Germania e Grecia. Si parte da soli 19 euro a tratta, tasse incluse. I posti al prezzo che vedete in questo articolo sono però limitati.

Cosa significa? Che se avete già le date delle vostre ferie e trovate la tariffa che fa per voi, allora vi conviene prenotare subito, primo che qualcun altro ve la rubi!

E i bagagli?

Con Volotea puoi portare gratis a bordo una valigia (dimensioni: altezza 55 cm, larghezza 40 cm e profondità 20 cm) e una borsa (dimensioni: 35 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 20 cm di profondità), del peso massimo di 10 euro.

Fai attenzione, perché , se il tuo bagaglio supera le misure o il peso stabiliti dalla compagnia, allora dovrà essere caricato in stiva e, oltre al disagio, si dovranno anche aggiungere ben 60 euro a collo.

Vediamo allora i voli in offerta sulla Sardegna, attualmente disponibili. Articolo appena aggiornato rispetto alle rilevazioni di inizio settimana, la gran parte delle offerte sono più basse della settimana scorsa, alcune anche di 30 euro.

Voli in offerta su Cagliari da 19 euro:

Dall’Italia:

Verona · Cagliari, da 19,00 euro

· Cagliari, da 19,00 euro Napoli · Cagliari, da 21,00 euro

· Cagliari, da 21,00 euro Venezia · Cagliari, da 21,00 euro

· Cagliari, da 21,00 euro Palermo · Cagliari, da 23,63 euro

· Cagliari, da 23,63 euro Genova · Cagliari, da 27,75 euro

· Cagliari, da 27,75 euro Torino · Cagliari, da 27,75 euro

· Cagliari, da 27,75 euro Pescara · Cagliari, da 40,08 euro

· Cagliari, da 40,08 euro Ancona · Cagliari, da 51,39 euro

Dalla Francia:

Lione · Cagliari, da 19,00 euro

· Cagliari, da 19,00 euro Marsiglia · Cagliari, da 19,00 euro

· Cagliari, da 19,00 euro Strasburgo · Cagliari, da 19,00 euro

· Cagliari, da 19,00 euro Tolosa · Cagliari, da 19,00 euro

· Cagliari, da 19,00 euro Nantes · Cagliari, da 21,70 euro

· Cagliari, da 21,70 euro Deauville · Cagliari, da 24,00 euro

· Cagliari, da 24,00 euro Bordeaux · Cagliari, da 27,75 euro

Da Spagna, Germania, Repubblica Ceca e Grecia:

Hannover · Cagliari, da 39,05 euro

· Cagliari, da 39,05 euro Praga · Cagliari, da 41,11 euro

· Cagliari, da 41,11 euro Atene · Cagliari, da 51,39 euro

· Cagliari, da 51,39 euro Bilbao · Cagliari, da 61,67 euro

Voli in offerta su Olbia da 19,00 euro:

Dall’Italia:

Verona · Olbia, da 27,75 euro

· Olbia, da 27,75 euro Napoli · Olbia, da 30,83 euro

· Olbia, da 30,83 euro Torino · Olbia, da 30,83 euro

· Olbia, da 30,83 euro Pisa · Olbia, da 32,89 euro

· Olbia, da 32,89 euro Venezia · Olbia, da 35,97 euro

· Olbia, da 35,97 euro Milano Bergamo · Olbia, da 40,08 euro

· Olbia, da 40,08 euro Palermo · Olbia, da 40,08 euro

· Olbia, da 40,08 euro Genova · Olbia, da 41,11 euro

· Olbia, da 41,11 euro Bari · Olbia, da 51,39 euro

· Olbia, da 51,39 euro Ancona · Olbia, da 71,95 euro

Dalla Francia:

Strasburgo · Olbia, da 19,00 euro

· Olbia, da 19,00 euro Nantes · Olbia, da 28,19 euro

· Olbia, da 28,19 euro Bordeaux · Olbia, da 35,97 euro

· Olbia, da 35,97 euro Marsiglia · Olbia, da 51,39 euro

Voli in offerta su Alghero da 40,08 euro:

Da registrare come purtroppo Volotea abbia fermato le vendite dei biglietti per il volo Alghero-Napoli per la prossima stagione estiva. La tratta rimarrà comunque coperta dal 23 giugno al 30 agosto da easyJet con frequenza trisettimanale.

Dall’Italia:

Verona · Alghero, da 40,08 euro

· Alghero, da 40,08 euro Genova · Alghero, da 51,39 euro

· Alghero, da 51,39 euro Venezia · Alghero, da 61,67 euro

Dalla Spagna:

Madrid · Alghero, da 61,67 euro

Per maggiori info e prenotazioni:

Per maggiori info e prenotazioni andate subito sul sito volotea.com, utilizzate la app, oppure recatevi presso la vostra agenzia di viaggio di fiducia.