Viaggi 2020 in Sardegna: Skyscanner suggerisce Castelsardo. Ecco perché!
Skyscanner suggerisce di visitare Castelsardo nel 2020: come ogni anno il magazine dedicato ai viaggi di Skyscanner, forse il più famoso motore di ricerca e di confronto prezzi sui biglietti dei voli, ha deciso di suggerirci 20 città da visitare assolutamente nel 2020 in Italia.
20 città, una per ogni regione italiana e per la Sardegna la scelta è caduta sul borgo di Castelsardo.
Perché visitare Castelsardo?
Perchè quindi visitare la cittadina medievale di Castelsardo? Ecco la motivazione addotta dagli esperti di viaggi di Skyscanner, ricordo che siamo nel nord ovest della Sardegna:
Voliamo in Sardegna per approdare a Castelsardo, bellissima città medievale affacciata sul Golfo dell’Asinara che merita di essere visitata. Gli amanti del mare troveranno delle spiagge meravigliose bagnate da acqua cristallina come nel caso della Spiaggia Lu Bagnu o Cala Ostina, gli appassionati di storia e cultura potranno risalire la roccaforte del Castello dei Doria, al cui interno è ospitato l’interessante Museo dell’Intreccio Mediterraneo, oppure esplorare la bellissima Cattedrale di Sant’Antonio, caratterizzata da una cupola ricoperta di maioliche policrome. Una città che non smette di stupire questa, considerata anche l’ultima sensazionale scoperta fatta proprio all’interno della cattedrale durante i lavori di ricostruzione, ossia il ritrovamento del più grande retablo della regione, una pala d’altare attribuita niente meno che all’ignoto Maestro di Castelsardo.
Nel 2016 la stessa Skyscanner aveva definito Castelsardo il paese più bello della Sardegna. Nello Stesso anno anche Trivago aveva indicato Castelsardo come uno dei borghi più suggestivi d’Italia.
Castelsardo mare e spiagge, mura e vicoli:
Viaggio a Castelsardo nel 2020:
Copyright: la foto copertina rittrae Castelsardo ed è statauno screenshot del video che vedete inserito nell’articolo.