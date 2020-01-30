Booking.Com arrivano le stelle anche per case vacanza e appartamenti, ecco i migliori in Sardegna: finora chi voleva prenotare una casa vacanza, una villa o un appartamento aveva uno strumento in meno per scremare la lista di proposte sul mercato. A differenza degli hotel, ad esempio, che possono godere delle stelle, non c’era un sistema di valutazione oggettivo delle case vacanze.

Bene, ci ha pensato Booking.com, introducendo un indice di qualità che va da 1 a 5 quadratini gialli. Anche in questo caso, il massimo punteggio di cinque va alle strutture migliori. Ma come viene calcolato questo indice? Così si legge nel comunicato stampa del colosso dei viaggi online:

Il sistema di valutazione della qualità usa un algoritmo di apprendimento automatico che tiene in considerazione oltre 400 fattori, tra cui la posizione della struttura ricettiva, le dimensioni e i servizi, e aiuta i viaggiatori a identificare meglio la qualità e il comfort delle strutture di tutto il mondo.

Ma non solo:

I punteggi qualità vengono confrontati con quelli delle strutture vicine, per fare in modo che i risultati siano rilevanti al livello locale, e vengono ricalcolati più volte durante l’anno per garantirne l’accuratezza.

Insomma sarà possibile individuare più facilmente delle strutture che abbiano uno standard qualitativo minimo soprattutto in un campo, come quello della ricettività alternativa, che ha presentato finora troppe zone oscure per i clienti, con tante cattive sorprese una volta arrivati a destinazione.

E allora il 40% circa di persone che nel mondo preferiscono affittare una casa vacanza invece di andare in albergo, potranno adesso filtrare la ricerca delle case vacanze per “quadratini” per cercare gli appartamenti, le case vacanze e le ville con il punteggio qualità desiderato.

Case Vacanza migliori in Sardegna nel 2020:

Ma quali sono le case vacanza, le ville e gli appartamenti migliori secondo l’algoritmo di Booking.Com in Sardegna? Vediamo le migliori case vacanza in base alle località più famose:

