Latte Arborea tra i più genuini d’Italia, nessuna traccia di antibiotici o antifiammatori: una ricerca della rivista “Il Salvagente“, che si vanta di essere il leader nei test di laboratorio contro le truffe ai consumatori, ha analizzato ben ventuno marche di latte in vendita nei supermercati italiani e quindi anche in Sardegna, con lo scopo di verificare l’eventuale presenza di farmaci e antibiotici.

Una ricerca importante, perché ad esempio, assumere tutti i giorni degli antibiotici può aumentare il rischio di sviluppare una resistenza agli antibiotici stessi da parte dei batteri.

Latte Arborea tra i migliori d’Italia:

Bene abbiamo un’ottima notizia, il latte Arborea (latte intero UHT), marchio della cooperativa 3A, è una delle nove marche di latte italiane che non contengono alcun tipo di farmaco ne di antibiotici.

Secondo la ricerca sono queste le marche di latte più genuine, nei quali non è stata rilevata la presenza di alcun tipo di farmaco:

Latte Arborea (intero Uht)

(intero Uht) Mila (senza lattosio Uht),

Candia Gran Latte (Uht),

Parmalat (bontà e linea parzialmente scremato uht),

Granarolo (latte intero Uht),

Parmalat zymil (alta digeribilità magro Uht),

Selex (alta qualità fresco),

Sterilgarda (parzialmente scremato Uht),

Todis colle maggio (latte fresco).

In dodici campioni di latte prelevati invece sono state rilevate tracce di “dexamethasone” (cortisonico), “neloxicam” (antinfiammatorio) e “amoxicillina” (antibiotico). Il latte peggiore? Quelli in vendita nella LIDL, con tutti i 3 i farmaci presenti. In tutti questi casi si tratta comunque di quantità bassissime ed entro i limiti di legge, anche se non proprio trascurabili secondo gli esperti.

Insomma, le mucche della Sardegna sono davvero le più felici d’Italia, mangiamo e beviamo sardo!