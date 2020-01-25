Traghetti Sardegna: 20% di Sconto con Grimaldi Lines se prenoti entro il 31 marzo 2020!

Offerta Grimaldi sui traghetti per la Sardegna, prenota entro il 31 marzo 2020 e risparmi il 20%: anche quest’anno la Grimaldi lines gioca la carta dell’Advance Booking, che potremmo riassumere con un “prima prenoti, meno paghi“. Bene, l’offerta vigente, definita proprio “Advance Booking“, prevede uno sconto speciale del 20% sulle quote passaggio nave, supplemento sistemazione, veicolo ed animali domestici per tutti i collegamenti da/per la Sardegna a chi prenoterà entro il 31 marzo 2020, per partenze dal 15 giugno al 15 settembre 2020. Insomma per l’estate 2020!

Lo sconto non si applica invece ai diritti fissi, ai supplementi per i servizi di bordo (es. pasti), agli eventi a bordo. Tenete presente che le tariffe speciali sono soggette a disponibilità limitata e possono subire variazioni. Una ragione in più per prenotare subito, se il costo dei biglietti è di vostro gradimento e se avete già le date delle vostre ferie.

L’offerta è valida non solo sulla Sardegna, ma su tutte le rotte gestite da Grimaldi Lines verso Sicilia, Spagna, Grecia da Brindisi e Malta.

Come funziona l’offerta?

Aderire all’offerta è molto facile, non dovete ad esempio applicare alcun codice sconto, infatti l’offerta si applica automaticamente al livello tariffario “Special” durante il processo di acquisto.

L’offerta è cumulabile?

Sì, la promozione è cumulabile con le altre offerte attive al momento della prenotazione, con le convenzioni/partnership/altri codici sconto e con le tariffe residenti Sardi Doc.

Altre condizioni:

Lo sconto non è retroattivo ;

; I biglietti emessi non sono rimborsabili ;

; I biglietti emessi possono essere modificati alle condizioni vigenti che regolano proprio l’annullamento e la modifica dei biglietti e che potete leggere sul sito della compagnia di navigazione.

Rotte Grimaldi per la Sardegna:

La compagnia garantisce collegamenti regolari tra il resto d’Italia e la Sardegna, con partenze sia diurne che notturne dai porti di Livorno e Civitavecchia verso Olbia e Porto Torres. Ecco tutte le rotte:

Livorno-Olbia -Livorno;

-Livorno; Civitavecchia-Porto Torre s-Civitavecchia;

s-Civitavecchia; Civitavecchia-Olbia -Civitavecchia;

-Civitavecchia; Barcellona-Porto Torres (è la linea che parte da Civitavecchia, fa tappa a Porto Torres e quindi prosegue per Barcellona).

Non solo Grimaldi:

Se non ti fidi e vuoi confrontare i prezzi dei traghetti da e per la Sardegna delle diverse compagnie, ti consigliamo di utilizzare il seguente motore di ricerca:

