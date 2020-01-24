Offerte Ryanair per Cagliari e Alghero a partire da 9,99 euro, andata e ritorno: la differenza tra questo articolo e il precedente è che stavolta il volo d’andata non parte dalla Sardegna, bensì dalla penisola. Si tratta quindi di voli pensati per i turisti, oppure per i tanti emigrati che hanno dovuto lasciare la nostra isola per motivi di lavoro o studio.

Un break tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, da febbraio ad aprile 2020, lungo fra i 4 e i 7 giorni, per assaporare la Sardegna in bassa stagione.

Per i voli domestici, vale a dire nazionali, abbiamo scelto tutti gli aeroporti collegati con Cagliari. Per le rotte internazionali, abbiamo invece scelto solo gli aeroporti principali di Spagna, Germania, Francia e Regno Unito.

Bagaglio, ma quanto mi costi?

Alla luce delle polemiche nate a causa degli ultimi aumenti delle tariffe sul doppio bagaglio a mano da portare in cabina (la così detta “priority“), chiariamo che a meno che non vogliate viaggiare leggerissimi, allora dovrete aggiungere un tanto a tratta per l’imbarco prioritario più il secondo bagaglio a mano, quanto?

Dipende dal volo e da quando prenotate, ci sono 3 fasce di prezzo:

Voli con l’estero : 6 – 10 – 14 euro a tratta

: 6 – 10 – 14 euro a tratta Voli domestici: 6,60 – 11 – 15,40 euro a tratta

La valigia grande da portare in stiva invece, peso massimo 20 chili, costa 25 25 euro. Ad ogni modo è meglio consultare la pagina delle tariffe sul sito di Ryanair. Qui sotto alcuni esempi di valigia attualmente in commercio che potete portare con voi in cabina se viaggiate leggeri con Ryanair (dimensioni massime: 40 cm x 20 cm x 25 cm).

Voli in offerta per Cagliari dall’Italia a partire da 19,98 euro:

Bologna -Cagliari, nel marzo 2020: biglietti da 19,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel marzo 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Cuneo -Cagliari, nel marzo 2020: biglietti da 19,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel marzo 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Parma -Cagliari, nel marzo 2020: biglietti da 19,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel marzo 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Verona -Cagliari, nel marzo 2020: biglietti da 19,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel marzo 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Milano Bergamo -Cagliari, nel marzo 2020: biglietti da 23,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel marzo 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Catania -Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti da 28,58 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Bari -Cagliari, nel marzo 2020: biglietti da 29,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel marzo 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Venezia Treviso -Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti da 29,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Pisa -Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti da 30,78 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Roma Ciampino-Cagliari, nel gennaio 2020: biglietti da 31,29 euro (volo di andata e ritorno)

Voli in offerta per Cagliari dall’estero a partire da 19,98 euro:

Londra Stansted -Cagliari, nel marzo 2020: biglietti da 18,50 sterline (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel marzo 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Francoforte -Cagliari, nel gennaio 2020: biglietti da 19,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel gennaio 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Bruxelles -Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti da 29,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Karlsruhe -Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti da 29,98 euro (volo di andata e ritorno

-Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti (volo di andata e ritorno Madrid -Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti da 37,63 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Norimberga -Cagliari, nel marzo 2020: biglietti da 91,06 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel marzo 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Parigi -Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti da 58,03 euro (volo di andata e ritorno)

-Cagliari, nel febbraio 2020: biglietti (volo di andata e ritorno) Manchester-Cagliari, nel marzo 2020: biglietti da 59,72 sterline (volo di andata e ritorno)

Voli in offerta per Alghero, nazionali e internazionali da 19,98 euro:

Milano Bergamo -Alghero, nel marzo 2020, biglietti da 19,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Alghero, nel marzo 2020, biglietti (volo di andata e ritorno) Bologna -Alghero, nel marzo 2020, biglietti da 19,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Alghero, nel marzo 2020, biglietti (volo di andata e ritorno) Pisa -Alghero, nel marzo 2020, biglietti da 19,98 euro (volo di andata e ritorno)

-Alghero, nel marzo 2020, biglietti (volo di andata e ritorno) Barcellona Girona-Alghero, nel febbraio 2020, biglietti da 19,98 euro (volo di andata e ritorno)

