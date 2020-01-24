Weekend 24, 25 e 26 gennaio 2020, tutti gli appuntamenti: dopo i tanti eventi legati ai fuochi di Sant’Antonio dello scorso weekend, questo fine settimana gli eventi saranno molti di meno, da citare gli ultimi fuochi per San Sebastiano, il più importante dei quali si terrà in piazza Gennargentu a Monserrato, nell’ hinterland di Cagliari.

Per il resto tanti spettacoli teatrali e tanta musica nei locali, ma poche sagre, eccezion fatta per “Chentinas de Laerru“. Il motivo è da ricercarsi nell’imminente Carnevale (già dal prossimo 2 febbraio avremo le prime sfilate) che richiede il massimo impegno delle varie associazioni locali tra organizzazione dell’evento, burocrazia, sicurezza, zippole, creazione dei carri e vostumi e via dicendo. Sono insomma giornate febbrili e c’è poco tempo per dedicarsi anche ad altro. Trovate qui il nostro speciale dedicato proprio al Carnevale in Sardegna (in aggiornamento continuo, ma trovate già oltre 30 date e programmi).

Vi ricordo anche che in settimana, martedì e mercoledì, si svolgeranno gli “International Job Meeting 2020 a Cagliari“, il weekend perciò può essere anche l’occasione per inserire le ultime candidature.

Andiamo adesso a leggere la nostra guida completa agli eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 24, 25 e 26 gennaio 2020 (inclusi anche concerti, locali, club e disco). Come nostra abitudine gli eventi sono tutti divisi geograficamente e per provincia.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Qui sotto trovate anche le previsioni meteo dettagliate del weekend

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link al sito o alla pagina Facebook dell’evento o degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Oggi, venerdì, avremo una giornata all’insegna della variabilità, con spiccata nuvolosità sui settori meridionali e orientali con qualche fenomeno sulle interne dell’Ogliastra. I venti saranno moderati da sud est. Sabato, giornata pian piano in miglioramento, grazie a coorrenti più secche, venti in calo. Domenica sarà una giornata dalle ampie schiarite. Temperature in leggero calo, più marcato alla sera e nelle zone interne (per maggiori info e per rimanere aggiornati, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

