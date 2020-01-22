Sardegna: 5 mila biglietti a 1 euro con MegaVolotea, ci sono anche Cagliari e Olbia!

Voli a 1 euro da e per la Sardegna con Volotea: è arrivata stamane una nuova offerta della compagnia aerea low cost Volotea per i membri del suo club “MegaVolotea“, che con 49,99 euro l’anno vi da modo di godere di diversi benefici, utili soprattutto se viaggiate spesso. Stavolta sono ben 5 mila i biglietti che la compagnia area low cost spagnola ha messo in vendita a solo 1 euro.

Attenzione però , non solo l’offerta andrà a ruba, c’è da scommetterci, ma essa è valida solo per prenotazioni effettuate entro il 22 gennaio 2020 (cioè entro la mezzanotte di oggi) per volare da febbraio ad aprile 2020.

Inoltre i prezzi che vedete di sotto sono da considerarsi a tratta, in compenso le tasse sono incluse. Trovate voli a 1 euro da e per Cagliari e da Olbia, ripartono le offerte anche da Alghero, ma le tariffe sono più alte!

Voli in offerta a 1 euro da e per Cagliari:

Voli nazionali:

Cagliari · Palermo 1,00 euro

1,00 euro Palermo · Cagliari 1,00 euro

· Cagliari 1,00 euro Cagliari · Napoli 17,00 euro

17,00 euro Cagliari · Torino 17,00 euro

17,00 euro Cagliari · Verona 18,49 euro

18,49 euro Verona · Cagliari 18,49 euro

Voli internazionali:

Strasburgo · Cagliari 1,00 euro

· Cagliari 1,00 euro Marsiglia · Cagliari 18,55 euro

· Cagliari 18,55 euro Tolosa · Cagliari 18,55 euro

· Cagliari 18,55 euro Cagliari · Nantes 1,00 euro

1,00 euro Cagliari · Strasburgo 1,00 euro

1,00 euro Cagliari · Tolosa 1,00 euro

1,00 euro Cagliari · Hannover 31,86€

31,86€ Cagliari · Praga 35,97 euro

35,97 euro Cagliari · Atene 54,47 euro

Voli in offerta da Olbia a partire da 1 euro:

Olbia · Verona 17,00 euro

17,00 euro Olbia · Nantes 1,00 euro

Voli in offerta da Alghero:

Alghero · Madrid 26,72 euro

Per maggiori info e prenotazioni:

Per maggiori info e per prenotare il vostro biglietto andate subito sul sito volotea.com, oppure recatevi immediatamente presso la vostra agenzia di viaggio di fiducia.