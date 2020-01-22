Sardegna: 5 mila biglietti a 1 euro con MegaVolotea, ci sono anche Cagliari e Olbia!
Voli a 1 euro da e per la Sardegna con Volotea: è arrivata stamane una nuova offerta della compagnia aerea low cost Volotea per i membri del suo club “MegaVolotea“, che con 49,99 euro l’anno vi da modo di godere di diversi benefici, utili soprattutto se viaggiate spesso. Stavolta sono ben 5 mila i biglietti che la compagnia area low cost spagnola ha messo in vendita a solo 1 euro.
Attenzione però , non solo l’offerta andrà a ruba, c’è da scommetterci, ma essa è valida solo per prenotazioni effettuate entro il 22 gennaio 2020 (cioè entro la mezzanotte di oggi) per volare da febbraio ad aprile 2020.
Inoltre i prezzi che vedete di sotto sono da considerarsi a tratta, in compenso le tasse sono incluse. Trovate voli a 1 euro da e per Cagliari e da Olbia, ripartono le offerte anche da Alghero, ma le tariffe sono più alte!
Voli in offerta a 1 euro da e per Cagliari:
Voli nazionali:
- Cagliari · Palermo 1,00 euro
- Palermo · Cagliari 1,00 euro
- Cagliari · Napoli 17,00 euro
- Cagliari · Torino 17,00 euro
- Cagliari · Verona 18,49 euro
- Verona · Cagliari 18,49 euro
Voli internazionali:
- Strasburgo · Cagliari 1,00 euro
- Marsiglia · Cagliari 18,55 euro
- Tolosa · Cagliari 18,55 euro
- Cagliari · Nantes 1,00 euro
- Cagliari · Strasburgo 1,00 euro
- Cagliari · Tolosa 1,00 euro
- Cagliari · Hannover 31,86€
- Cagliari · Praga 35,97 euro
- Cagliari · Atene 54,47 euro
Voli in offerta da Olbia a partire da 1 euro:
- Olbia · Verona 17,00 euro
- Olbia · Nantes 1,00 euro
Voli in offerta da Alghero:
- Alghero · Madrid 26,72 euro
Per maggiori info e prenotazioni:
Per maggiori info e per prenotare il vostro biglietto andate subito sul sito volotea.com, oppure recatevi immediatamente presso la vostra agenzia di viaggio di fiducia.