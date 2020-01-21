Giobbe Covatta in Sardegna con lo spettacolo “6 Gradi” ad Alghero, Tempio e Sanluri: Giobbe Covatta è una persona che adoro, perché non solo riesce a farmi ridere ormai da decenni, ma ha saputo dimostrarci con l’esempio cosa si può fare davvero per gli altri, con le sue opere di volontariato in Africa.

Adoro Giobbe Covatta anche quando non sono pienamente d’accordo con lui, il mutamento climatico c’è, ma piuttosto che il CO2 dovremmo temere plastica, inquinamento e la razzia dell’ambiente come se non ci fosse un domani provocata dal consumismo imperante. Bene, in questo spettacolo, dal titolo di “6 gradi“, Giobbe Covatta immagina una Terra nella quale la temperatura media aumenta pian piano, prima di una grado poi di due, quindi tre… fino ad arrivare a sei.

Ecco quindi che i nostri figli e nipoti dovranno imparare a convivere con questo mondo in mutamento, sempre più caldo e con l’acqua dei mari sempre più alta. Territorio ideale per tanta autoironia, gag e battute, satira politica e sociale, un riso a tratti a amaro, perché vien da chiedersi, ma che mondo stiamo lasciando ai nostri eredi? Lo spettacolo di Giobbe Covatta in Sardegna avrà tre tappe:

Spettacolo Giobbe Covatta in Sardegna:

Venerdì, 24 gennaio 2020 – ore 20:30 – Civico Teatro di Alghero – Per info e prenotazioni: 377 0916300 | 388 5721808;

Sabato, 25 gennaio 2020 – ore 21:00 – Teatro del Carmine di Tempio Pausania – Biglietto 13 euro (ridotto studenti sino ai 18 anni 5 euro, per info e prenotazioni: 388.3503817)

Domenica, 26 gennaio 2020 – ore 20:30 – Teatro di Sanluri (dove inaugura la nuova stagione teatrale) – Biglietto intero 15 euro (ridotto abbonati 13 euro, per info e prenotazioni: 347.8928141)

Se non avete soldi o non potete andare a vedere lo spettacolo per questioni di tempo, lo trovate online anche su YouTube. Anche se l’invito è quello di sostenere i teatri locali con la vostra presenza, anche perché l’emozione di vedere l’esibizione di un comico a pochi metri da noi è insuperabile!