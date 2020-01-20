Sardegna, Barcellona è vicinissima con Vueling, voli andata e ritorno da 39,98 euro!

Sardegna, Barcellona è proprio dietro l’angolo con Vueling: vi abbiamo parlato spesso finora delle offerte dei voli di Volotea e Ryanair su tante rotte italiane ed europee. Oggi vi parliamo invece di Vueling, altra compagnia low cost spagnola, che al momento collega con un volo diretto gli aeroporti di Cagliari e Alghero con Barcellona, in Spagna. E le tariffe sono davvero basse, si parte da 39,98 euro per un volo di andata e ritorno con incluso il bagaglio a mano più una borsa piccola.

E allora proviamo a seguire il consiglio di Vueling, cioè di vestire di giallo il Blue Monday, oggi infatti dovrebbe essere il giorno più triste dell’anno) di giallo. Individuare l’offerta al prezzo migliore sul sito di Vueling è molto facile, basta infatti seguire gli “Yellow Prices” che si individuano grazie a un cuore giallo!

Offerte voli Alghero-Barcellona con Vueling:

Per i voli solo andata tra le due città catalane, la tariffa più bassa che siamo riusciti a trovare è di 19,99 euro, mentre per l’andata e ritorno si sale fino a 39,98 euro, considerando un viaggio di circa 4 giorni. Prezzi a persona, bagaglio a mano e una borsa piccola inclusi.

Offerte voli Cagliari-Barcellona con Vueling:

Da Cagliari i voli sono appena più costosi, si riesce a trovare un volo solo andata a 22,99 euro, mentre l’andata e ritorno si trova a 64,98. Ovviamente il prezzo è per persona, con bagaglio a mano più una borsa piccola.

Per maggiori info e prenotazioni:

Vi consigliamo di visitare direttamente il sito web di Vueling!