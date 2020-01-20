Carnevale di Barbagia, tutte le date: quest’anno il carnevale canonico si svolgerà tra le date del 20 e 25 febbraio 2020, tra il giovedì e il martedì grasso. In Sardegna però la situazione è un po’ diversa, nella nostra terra infatti il carnevale comincia dai fuochi di San’Antonio abate del 16 e 17 gennaio. Ecco perché si trovano molte eventi carnevaleschi bel prima del giovedì grasso. Oggi, ad esempio, vi parliamo della prima edizione del “Carnevale di Barbagia” che si svolgerà tra il 2 febbraio e il 1° marzo 2020 in ben 5 paesi della Barbagia di Seulo e della vicina Ogliastra.

La particolarità sta che nel fatto che ogni paese deve preparare almeno due carri a tema locale e partecipare a tutte e 5 le sfilate in cartellone. Vediamo allora tutte le sfilate di carri allegorici e gruppi in maschera in programma (qui trovate invece il calendario delle sfilate di Carnevale in Sardegna):

Programma del Carnevale di Barbagia, tutte le date:

I programmi di ogni singolo evento verrà inserito in seguito. Tutte le sfilate cominciano alle ore 14:30. Al termine della sfilata, ecco la zeppolata e prodotti barbaricini per tutti!

Domenica, 2 febbraio 2020 – Esterzili

Sabato, 8 febbraio 2020 – Sadali

Domenica, 16 febbraio 2020 – Seui

Sabato, 22 febbraio 2020 – Seulo

Domenica, 1 marzo 2020 – Ussassai

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, vi consigliamo di seguire la pagina dell’ AssneSuprugadoriu Seui.