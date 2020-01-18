Cartoon Fest, ufficializzati i superospiti alla fiera di Cagliari: sono stati ufficializzati i grandi ospiti che faranno grande la prima edizione cagliaritana del “Cartoon Fest“, grande evento dedicato al mondo dei cartoni, del fumetto e del divertimento, che si svolgerà dal 14 al 16 febbraio 2020 al padiglione E della Fiera Campionaria di Cagliari (è quello gigantesco che ospita i concerti).

Giorgio Vanni alla Fiera di Cagliari:

Ad aprire l’evento sarà il grande Giorgio Vanni, voce di alcuni dei cartoni contemporanei più famosi, sue infatti le sigle di “Dragon Ball“, dei “Pokemon“, di “Detective Conan“, “Toon Tunz” e tanti altri.

Douglas Meakin e Clara Serina:

Saranno presenti anche due vecchie conoscenze del Cartoon Fest, come Douglas Meakin e Clara Serina. Il primo, britannico, già compagno di scuola di Ringo Starr a Liverpool, è la voce di tanti cartoni anni’ 80 come “Il Grande Mazinga“, “Candy Candy” e “Sampei“.

La seconda, brasiliana di nascita, ma naturalizzata italiana, ha prestato la sua voce a numerosi cartoni anni ’80, come “Lady Oscar“, “Kimba, il leone bianco“, “Ransie la strega” e “Gigi la trottola“.

Il musical dedicato al mondo Disney:

Scusateci se è poco! Ma non è neanche finita qui, perché sarà presente anche il Musical Magic Cartoon, un grande spettacolo dedicato al mondo Disney, con tutti i personaggi del magico mondo disneyano tra fiabe, film e cartoon, che si caratterizza per il cast enorme tra attori, cantanti, pupazzi e ballerine professioniste.

Cartoon Fest Cagliari, non solo Cartoon:

Non solo super ospiti e tanti concerti, sono numerosi infatti gli eventi per una tre giorni da ricordare tra grandi emozioni e tanto divertimento:

Cosplay contest (due gare sabato 15 e domenica 16, a partire dalle ore 17:30)

(due gare sabato 15 e domenica 16, a partire dalle ore 17:30) Il magico Mondo di Harry Potter ,

, Il fantastico Mondo Disney con Minnie Topolino e Principesse (200 mq.)

con Minnie Topolino e Principesse (200 mq.) Tanti laboratori a tema cartoon per bambini con animatori selezionati (500 mq.)

per bambini con animatori selezionati (500 mq.) Mondo Lego e laboratori, con la partecipazione di Maurizio Lampis, uno dei più apprezzati costruttori Lego in Europa

e laboratori, con la partecipazione di Maurizio Lampis, uno dei più apprezzati costruttori Lego in Europa Luna Park per bambini

Giochi gonfiabili ,

, Caccia al tesoro

Holi color

Expo a tema

Hotel e BB a Cagliari:

Dove si trova la Fiera di Cagliari: