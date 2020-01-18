Ryanair, ecco le offerte più pazze dalla Sardegna, da febbraio a marzo 2020: lo so lo so, avete letto tutti dell’inchiesta de Il Corriere della Sera sull’ennesimo caro bagagli con Ryanair, sono infatti aumentate le tariffe che ci permettono di portare due nostri bagagli a mano in cabina (la “priority” insomma).

Eppure, malgrado tutto, specie si si viaggia leggeri, Ryanair rimane quasi imbattibile. Pensate che le offerte migliori per volare in Italia e in Europa da febbraio a marzo 2020, partono da poco meno di 20 euro per voli di andata e ritorno. Incluso il Cagliari-Bergamo per dire!

Non ci credete? Bene, continuate a leggere, perché vi spieghiamo tutto passo passo. Innanzitutto abbiamo scelto una forbice tra 4 e 7 giorni per il nostro viaggio, una formula che ci permette ancora di viaggiare leggeri, se invece abbiamo bisogno di due bagagli dobbiamo aggiungere qualcosa, ma quanto?

Tariffe bagagli, quanto bisogna aggiungere?

Se vogliamo portare con noi due bagagli a mano in cabina, allora dobbiamo aggiungere qualcosa. Dipende dal volo e da quando prenotate, ci sono 3 fasce di prezzo (di norma prima prenotate e meno spendete):

Voli con l’estero : 6 – 10 – 14 euro a tratta

: 6 – 10 – 14 euro a tratta Voli domestici: 6,60 – 11 – 15,40 euro a tratta

In pratica sui voli nazionali, se volete portare due bagagli a mano in cabina, sia all’andata che al ritorno, dovete aggiungere dai 13,2 ai 30,80 euro a volo. Che comunque su tariffe che partono da 20 euro non è la fine del mondo, diventano infatti 33 o 51 euro circa, ma sempre andata e ritorno.

Sui voli internazionali invece si spende qualcosa di meno, dai 12 ai 28 euro da aggiungere al costo del biglietto se si vuole viaggiare con due bagagli a mano in cabina.

Ad ogni modo vi consiglio di consultare la pagina delle tariffe sul sito di Ryanair.

Offerte Ryanair da Cagliari da 19,98 euro andata e ritorno:

In rosso i voli sotto i 30 euro andata e ritorno per volare tra febbraio e marzo. Ricordo che a queste tariffe dovete eventualmente aggiungere il costo della priority se decidete di viaggiare con sue bagagli a mano.

Cagliari – Bologna, nel marzo 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Cuneo, nel marzo 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Francoforte (Hahn, Germania), nel febbraio 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden (Germania), febbraio 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Milano Bergamo, nel marzo 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Parma, nel marzo 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Verona, nel marzo 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Londra (Stansted, Regno Unito) nel marzo 2020: 21,72 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Pisa, nel febbraio 2020: 28,58 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Venezia (Treviso), nel febbraio 2020: 28,58 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Catania, nel febbraio 2020: 29,28 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Bari, nel marzo 2020: 29,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Bruxelles (Charleroi, Belgio), nel marzo 2020: 29,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Roma (Ciampino), nel marzo 2020: 29,98 euro (andata e ritorno)

Altre offerte, sempre da Cagliari e sempre andata e ritorno, ma sopra i 30 euro andata e ritorno!

Cagliari – Valencia (Spagna), nel febbraio 2020: 35,03 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Porto (Portogallo), nel febbraio 2020: 37,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Madrid (Spagna), nel febbraio 2020: 41,63 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Budapest (Ungheria), nel febbraio 2020: 42,26 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Siviglia (Spagna), nel febbraio 2020: 42,98 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Parigi (Beauvais, Francia), nel febbraio 2020: 47,94 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Cracovia (Polonia), nel marzo 2020: 52,97 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Manchester (Regno Unito), nel marzo 2020: 70,08 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Norimberga (Germania), nel marzo 2020: 74,14 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Alicante (Spagna), nel marzo 2020: 78,14 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Bratislava (Slovacchia), nel marzo 2020: 78,14 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Malta, nel marzo 2020: 78,14 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Edimburgo (Regno Unito), nel marzo 2020: 88,87 euro (andata e ritorno)

Cagliari – Barcellona El Prat (Spagna), nel marzo 2020: 94,15 euro (andata e ritorno)

Offerte Ryanair da Alghero da 19,98 euro andata e ritorno:

Alghero – Barcellona (Girona, Spagna), nel febbraio 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Alghero – Bologna, nel marzo 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Alghero – Milano Bergamo, nel marzo 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Alghero – Pisa, nel marzo 2020: 19,98 euro (andata e ritorno)

Alghero – Bratislava (Slovacchia), nel marzo 2020: 29,98 euro (andata e ritorno)

