Nell' immagine di copertina ho unito due foto, quella a sinistra mostra Porto Flavia quando era in attività ed è stata rilasciata nel pubblico dominio, la secondo mostra Porto Flavia oggi, sempre vista dal mare, l'autore è noname, la licenza CC BY-SA 3.0.

Linea Verde a Piscinas, Porto Flavia e Buggerru. Ecco di cosa si parlerà: di solito vi avvertiamo per tempo delle puntate di “Linea Blu” che parlano della Sardegna. Stavolta però a parlare della nostra splendida isola sarà la puntata di domenica mattina di “Linea Verde“.

L’appuntamento con i conduttori Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini è alle ore 12:20 su Rai1 (e in streaming su “RaiPlay Linea Verde“), per parlare delle tradizioni agricole e culinarie del Sulcis Iglesiente e dell’arburese. Insomma la così detta Costa Verde – Piscinas, Porto Flavia, Buggerru, Ingurtosu – , ma con interessanti puntate più all’interno, come Montevecchio e Gonnosfanadiga.

A Gonnosfanadiga, nella zona del Monte Linas, di uliveti, olio e pane si parlerà della raccolta della “nera di Gonnos” e della lavorazione del lentisco, per l’estrazione del famoso olio benefico. Se volete un consiglio, se passate in zona, non perdetevi lo straordinario pane alle olive che fanno a Gonnos!

Tra le tradizioni culinarie sarde, saranno protagoniste stavolta le zuppe, “is suppas” realizzate con il pane “moddizosu” e “sa fregula”, piatti nati dalle abitudini frugali dei contadini e diventati grandi protagonisti della tavola di oggi.

