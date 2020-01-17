Ryanair, aumentano ancora le tariffe del bagaglio a mano: nonostante le battaglie legali in Italia e in Spagna, Ryanair continua dritta per la sua strada e aumenta di nuovo le tariffe per il trasporto del bagaglio a mano (erano aumentate anche lo scorso gennaio). Proprio così, secondo un’apposita indagine del Corriere della Sera infatti, la compagnia low cost irlandese avrebbe aggiornato nuovamente le proprie tariffe.

Si scopre così che l’aumento delle tariffe per poter portare un trolley in cabina arriva fino al +16,7% rispetto poche settimane fa e al +133% rispetto all’autunno 2018 (più del 100% vuol dire più del doppio)

Fino al 2019 infatti, per la “priorità e due bagagli a mano“, Ryanair chiedeva una quota a persona per tratta che oscillava in un range compreso di 6-9-12 euro per i collegamenti con l’estero e di 6,60-9,90-13,20 euro per i voli nazionali. Dall’inizio del 2020 invece – prosegue il noto quotidiano – viene confermata solo la fascia più bassa (se si prenota con molto anticipo), mentre aumentano tutte le altre. Le nuove fasce infatti sarebbero:

Voli con l’estero : 6 – 10 – 14 euro

: 6 – 10 – 14 euro Voli domestici: 6,60 – 11 – 15,40 euro

Vediamo cosa dice il sito di Ryanair in proposito:

I passeggeri che hanno acquistato il biglietto con l’opzione Priorità e 2 Bagagli a Mano o Regular/Flexi Plus (o biglietti Plus acquistati prima della data 11 dicembre 2019), o un biglietto per un volo in coincidenza, biglietto aereo di collegamento possono portare a bordo 1 piccola borsa da cabina che rispetti le seguenti misure: 40 cm x 20 cm x 25 cm. La borsetta deve essere posizionata sotto il sedile situato di fronte al vostro. I clienti con Priorità possono portare a bordo anche un bagaglio aggiuntivo da 10kg che dovrà entrare correttamente nel misuratore bagagli e dovrà essere riposto nelle apposite cappelliere nella parte superiore della cabina. Il bagaglio non dovrà superare i 10kg di peso e dovrà rispettare le seguenti dimensioni: 55cm x 40cm x 20cm. Ti consigliamo di agire in modo rapido quando acquisti la priorità poiché questo prodotto si esaurisce rapidamente. Se l’opzione priorità é esaurita, puoi acquistare il bagaglio da stiva da 10kg.

Quanto ai costi:

L’opzione “Priorità e 2 Bagagli” a mano costa tra €/£6 e €/£14. Una volta acquistato, questo servizio non è rimborsabile. Non può essere commutato tra i passeggeri o ad altre opzioni di borsa.

La fonte in quest’ultimo caso è la pagina delle tariffe Ryanair.