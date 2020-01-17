Weekend 17, 18 e 19 gennaio 2020 in Sardegna: Ecco tutti gli eventi, sagre e fuochi da non perdere!
Weekend 17, 18 e 19 gennaio 2020, tutti gli appuntamenti: sono cominciati ieri in tutta la Sardegna i fuochi di Sant’Antonio, che continueranno fino a domenica, assieme ai falò per San Sebastiano (di solito si festeggia o l’uno o l’altro, ma diversi paesi festeggiano entrambi i Santi con due distinti falò).
Ecco perché questo fine settimana ci sono pochi altri eventi, tutti i comitati organizzatori sono concentrati su questa festa che da l’inizio al Carnevale in Sardegna.
Da non perdere infatti le grandi sfilate di maschere etniche a Oliena e Sorgono, entrambe nella giornata di sabato 18 gennaio 2020. Per questo motivo abbiamo creato uno speciale dedicato al Carnevale in Sardegna, che da oggi in poi aggiorneremo con cadenza quotidiana fino ad avere il quadro più completo possibile di tutte le feste e sfilate del carrasegare.
Vediamo adesso la nostra guida completa ai tanti eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 17, 18 e 19 gennaio 2020 (inclusi anche concerti, locali, club e disco). Gli eventi sono tutti divisi geograficamente e per provincia.
Tutti gli eventi in Sardegna:
SPECIALE: Carnevale in Sardegna
Eventi nel Nord Sardegna (tutta la Provincia di Sassari e la Gallura);
Eventi nel Centro Sardegna (Province di Nuoro, Ogliastra, Oristano);
Eventi nel Sud Sardegna (Cagliari e Sud Sardegna dal Medio Campidano al Sulcis);
Mostre in tutta Sardegna;
Offerte Hotel e B&B in Sardegna.
Qui sotto trovate anche le previsioni meteo dettagliate del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!
Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo.
Meteo del Weekend in Sardegna:
Nella giornata di oggi, venerdì, un nuovo fronte nuvoloso raggiunge la Sardegna da ovest, portando nuvolosità diffusa e occasionali piovaschi sulle coste e a ridosso dei massicci montuosi centro-occidentali. Sabato tempo in miglioramento, con tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Domenica giornata nuvolosa, con piogge però solo in serata (per maggiori info e per rimanere aggiornati, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).
Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:
Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:
