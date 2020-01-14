Prenotazione biglietti Sartiglia di Oristano, ecco tutti i prezzi e come fare: dalle ore 9:00 di domani mattina – 15 gennaio 2020 – sarà possibile prenotare i biglietti per l’edizione 2020 della Sartiglia, che si svolgerà 23 e 25 febbraio 2020 ad Oristano.

I biglietti si possono prenotare sia di online di persona, online attraverso il modulo disponibile sul sito ufficiale della Fondazione Sartiglia, di persona recandosi presso la biglietteria della Fondazione Sartiglia, che trovate a Oristano in via Eleonora n° 15. il nostro consiglio, in entrambi i casi è quello di leggervi prima molto bene il regolamento completo 2020, con particolare attenzione all’articolo 6 (“Rinuncia, annullamento, sospensione e rimborso biglietti“) e all’articolo 7 (“Procedure di rimborso dei biglietti“).

Prezzi biglietti tribune:

Domenica, 23 febbraio 2020:

Corsa alla stella:

Trib. Numerata: € 40,00

Tribuna A: € 30,00 (Fronte Curia)

(Fronte Curia) Tribuna A Numerata: € 40,00 (Fronte Curia)

(Fronte Curia) Tribuna B: € 30,00 (Sagr. Duomo)

(Sagr. Duomo) Tribuna B Numerata: € 40,00 (Sagr. Duomo)

(Sagr. Duomo) Tribuna C: € 20,00 (S. Francesco)

(S. Francesco) Tribuna M: € 15,00 (Cons. Spade)

Corsa delle pariglie:

Tribuna D: € 20,00 (San Sebastiano)

(San Sebastiano) Tribuna E: € 20,00 (San Sebastiano)

(San Sebastiano) Tribuna F: € 25,00 (Gioielleria Olla)

(Gioielleria Olla) Tribuna G: € 30,00 (Upim)

(Upim) Tribuna H: € 30,00 (Upim)

(Upim) Trib. Numerata: € 40,00

Tribuna I: € 25,00 (Mercato Civico)

(Mercato Civico) Tribuna L: € 20,00 (Portixedda)

Martedì, 25 febbraio 2020:

Corsa alla stella:

Trib. Numerata: € 40,00

Tribuna A: € 30,00 (Fronte Curia)

(Fronte Curia) Tribuna A Numerata: € 40,00 (Fronte Curia)

(Fronte Curia) Tribuna B: € 20,00 (Sagr. Duomo)

(Sagr. Duomo) Tribuna B Numerata: € 40,00 (Sagr. Duomo)

(Sagr. Duomo) Tribuna C: € 10,00 (S. Francesco)

(S. Francesco) Tribuna M: € 10,00 (Cons. Spade)

Corsa delle pariglie:

Tribuna D: € 20,00 (San Sebastiano)

(San Sebastiano) Tribuna E: € 20,00 (San Sebastiano)

(San Sebastiano) Tribuna F: € 25,00 (Gioielleria Olla)

(Gioielleria Olla) Tribuna G: € 30,00 (Upim)

(Upim) Tribuna H: € 30,00 (Upim)

(Upim) Trib. Numerata: € 40,00

Tribuna I: € 25,00 (Mercato Civico)

(Mercato Civico) Tribuna L: € 20,00 (Portixedda)

Giorni e orari di apertura della biglietteria:

Come detto la biglietteria della Sartiglia si trova in via Eleonora 15 a Oristano, ecco i giorni e gli orari di apertura:

Lunedì : mattino 9.00-13.00 / pomeriggio: 16.00-19.00

Martedì : mattino 9.00-13.00 / pomeriggio: 16.00-19.00

Mercoledì : mattino 9.00-13.00 / pomeriggio: 16.00-19.00

Giovedì : mattino 9.00-13.00 / pomeriggio: 16.00-19.00

Venerdì : mattino 9.00-13.00 / pomeriggio: 16.00-19.00

Sabato: solo al mattino 9.00 – 12.00

Nei giorni dell’evento invece, dal 22 al 25 febbraio 2020, la biglietteria aprirà tutti i giorni con orario continuato: dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi rimandiamo sia alla pagina ufficiale della biglietteria sul sito della Fondazione Sartiglia, sia ai contatti telefonici e email:

+39 0783 303159

biglietteria@sartiglia.info

Dove si trova, come arrivare e dove dormire a Oristano:

Scegliere più comodamente la sistemazione migliore per voi dalla mappa qui sotto, prima però ricordatevi di inserire le date di vostro interesse:

