Su Fogulone 2020 a Torpé, data, orari e programma: nella serata di ieri vi ho chiesto aiuto su Facebook per aggiornare il calendario dei fuochi di Sant’Antonio in Sardegna al 2020, giacché praticamente in ogni paese della nostra isola si accende un bel falò ed è molto difficile avere una programmazione completa senza le vostre segnalazioni.

Bene, sono stato favorevolmente colpito da quanti di voi mi hanno segnalato il falò di Sant’Antonio Abate a Torpé e nella frazione di Brunella, in entrambi i casi il 16 gennaio 2020. Per questo motivo, per ringraziarvi, ho deciso di dedicarvi un articolo.

Programma Fuoco di Sant’Antonio a Torpé:

Giovedì, 16 gennaio 2020:

ore 12,00 – Rientro e sfilata dei carri carichi di legname per le vie del paese

per le vie del paese ore 18,00 – Santa Messa e processione alla chiesetta di Sant’Antonio

ore 19,00 – Località Sant’Antonio – Cena offerta dal Comitato ai presenti

Venerdì, 17 gennaio 2020:

ore 10,30 – Chiesetta di Sant’Antioco – Santa Messa

ore 11,00 – Colazione offerta dal Comitato ai partecipanti alla Santa Messa

Falò di Sant’Antonio a Brunella:

Giovedì, 16 gennaio 2020:

Anche a Brunella, frazione di Torpé, verrà acceso un grande falò in occasione della festa del santo patrono degli animali domestici.

ore 19,20 – Accensione de “su fogulone” e benedizione del pane dolce tipico “sas cozzuleddas de Santu Antoni” che verrà poi offerto ai presenti dopo i canonici tre giri intorno al falò

e “sas cozzuleddas de Santu Antoni” che verrà poi offerto ai presenti dopo i canonici tre giri intorno al falò a seguire – Grigliata e bevuta

Torpé e Brunella sulla mappa, ecco come arrivare:

Siamo in Baronia, le due località distano fra loro oltre 10 chilometri. Brunella, che si trova al confine con il territorio comunale di Budoni è famosa anche per la Sagra del mirto che si tiene ogni estate.