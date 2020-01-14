Falò di Sant’Antonio 2020 ad Arbus, orari e programma: è da inizio mese che stiamo monitorando i programmi più interessanti per i Fuochi di Sant’Antonio in Sardegna, abbiamo finora dato la precedenza alle località dove escono le maschere tradizionali. Oggi però parliamo del programma di Arbus perché oltre al falò ci sarà anche l’interessantissima fusione di un bronzetto nuragico da parte di Andrea Loddo (che è di Lanusei e non di Laconi, c’è un refuso nel manifesto), con le stesse tecniche utilizzate dai nostri avi millenni fa.

Prima di raccontarvi tutti i dettagli del programma facciamo presente che la tredicesima edizione dei fuochi di Sant’Antonio Abate ad Arbus si svolgeranno il 16 gennaio 2020 in via Pietro Leo, a partire dalle ore 17:00 e che tutti sono invitati a contribuire portando un ciocco di legna.

Programma Fuoco Sant’Antonio, Arbus:

Dal 10 al 14 gennaio 2020:

Raccolta della legna di casa in casa

Giovedì, 16 gennaio 2020:

dalle ore 14,00 – Allestimento scenografico per la tecnica archeo-sperimentale della fusione del bronzo

dalle ore 17,00 alle 18,30 – L’archeologia nuragica per grandi e bambini

ore 18,45 – Raduno per la benedizione degli animali domestici e d’affezione

ore 19,00: Accensione falò Intrattenimento Degustazione dolci e torrone

ore 19,30 – La tecnica arcaica della fusione, con la realizzazione di un bronzetto nuragico con l’artista Andrea Loddo e le sue ricostruzioni rievocative

Cartina di Arbus, ecco dove si trova la via Pietro Leo:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli e/o eventuali modifiche dell’ultim’ora vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori.