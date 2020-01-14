Barumini, 100 mila visitatori per “Su Nuraxi” nel 2019, è record! Proprio così, nuovo record di visitatori per la reggia nuragica di Barumini e per casa Zapata. Nel corso del 2019 infatti ben 100 mila turisti hanno visitato l’area archeologica di su Nuraxi, mentre in 40 mila hanno affollato gli ambienti del museo di Casa Zapata, che si trova sempre a Barumini, ma in centro. La differenza di visitatori fra i due siti, visto che si può fare il biglietto unico per visitarli entrambi, sta probabilmente nell’ancora scarsa conoscenza che si ha di casa Zapata, che io vi consiglio fortemente di visitare.

Su Nuraxi di Barumini – Foto di sardegnainblog.it

La casa padronale infatti venne costruita sopra un altro nuraghe, un nuraghe bianco, costruito con pietra calcarea, sul quale si può letteralmente camminare, visto che il pavimento del muso è a vetri, sotto i quali si può ammirare l’antico edificio nuragico.

Casa Zapata, con le passerelle tra le mura nuragiche – Foto di sardegnainblog.it

Altri 21 mila ingressi li ha fatti invece contare il Centro culturale Giovanni Lilliu, che ospita anche mostre ed esposizioni temporanee. Da notare come sia in crescita il numero di visitatori stranieri.

Siamo però molto lontani dai numero che possono vantare i grandi musei italiani. Nessuna struttura sarda rientra ad esempio nella top 30, anzi, le Terme di Caracalla a Roma, che occupano la trentesima posizione, ospitano più del doppio dei visitatori de “su Nuraxi”. Ad ogni modo questi sono i 10 musei da non perdere in Sardegna.

Personalmente credo che si potrebbero tranquillamente avvicinare questi numeri se, specie in estate, si potesse avere un efficace sistema di collegamento di bus pubblici, in particolar modo da Cagliari, con almeno 5 corse turistiche andata e ritorno, in orari comodi, nel corso della giornata.

