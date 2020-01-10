Weekend 10,11 e 12 gennaio 2020, tutti gli appuntamenti: buongiorno ragazzi, rieccoci dopo 2 settimane di pausa con il nostro articolo più atteso della settimana, quello dedicato agli eventi e alle sagre da non perdere nel weekend in Sardegna, che stavolta, ve lo dico subito, non sono tantissimi. Il perché è presto detto, questo fine settimana si trova infatti tradizionalmente schiacciato tra quello precedente dell’epifania e quello successivo dedicato ai fuochi di Sant’Antonio e San Sebastiano.

E proprio ai fuochi di Sant’Antonio in Sardegna abbiamo dedicato come sempre un intero articolo (gli aggiornamenti proseguiranno fino all’ultimo), i cui eventi principali trovate riassunti anche nell’apposita sezione della carrellata di eventi odierna.

Vediamo adesso la nostra guida completa ai tanti eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 10, 11 e 12 gennaio 2020 (inclusi anche concerti, locali, club e disco). Gli eventi sono tutti divisi geograficamente e per provincia.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Qui sotto trovate anche le previsioni meteo dettagliate del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link al sito o alla pagina Facebook dell’evento o degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Sarà un weekend all’insegna della variabilità del meteo in Sardegna, le previsioni del tempo infatti parlano di giornate irregolarmente nuvolose con possibilità di qualche limitato fenomeno venerdì (tra rilievi interni e settori orientali) e sabato (dapprima sui settori centro meridionali e poi su quelli nordoccidentali). Cieli plumbei ma senza pioggia la domenica. Per il resto venti deboli e temperature sostanzialmente stabili (per maggiori info e per rimanere aggiornati, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

