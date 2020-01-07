Cartoon Fest 2020 alla fiera di Cagliari, date e orari: arriva quest’anno alla terza edizione il “Cartoon Fest“, la grande festa dedicata a cartoni animati, fumetti, favole a a tutti i gli eroi e suipereroi più amati dai bambini. L’appuntamento è all’interno del padiglione E della Fiera di Cagliari dal 28 febbraio al 1° marzo 2020 ENTRO LA FINE MARZO 2020. Ecco l’imponente programma completo e tutti gli aggiornamenti:

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE – FESTIVAL RINVIATO ANCORA:

Confermati format, programma e super ospiti ma il Cartoon Fest di Cagliari viene rinviato ancora a causa della presenza, tra i 250 performer ospiti dell’evento, di ragazzi provenienti dalle zone a rischio coronavirus di Lombardia e Veneto. Non abbiamo ancora la data ufficiale, ma l’evento si svolgerà comunque entro la fine di marzo 2020. Questo il comunicato ufficiale degli organizzatori.

La seconda notizia è che il Cartoon Fest dopo Cagliari si sposterà in altre due grandi città della Sardegna, presto tutti i dettagli!

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE – FESTIVAL RINVIATO DI 2 SETTIMANE:

Gli organizzatori di informano che il festival è stato rinviato di due settimane. Non più quindi il weekend del 14, 15 e 16 febbraio 2020, ma quello del 28, 29 febbraio e 1 marzo 2020.

Il Cartoon Fest di Cagliari sarà una festa così grandiosa e spettacolare che i tecnici hanno chiesto altro tempo per sistemare al meglio tutte le questioni legate alla sicurezza. Vogliamo garantirvi il massimo del divertimento e il massimo della tranquillità. Per questo motivo il festival è confermatissimo, così come tutti gli ospiti, ma slitta di due settimane, le nuove date sono il 28, 29 febbraio e 1 marzo 2020.

Confermati ospiti e programma, che trovate di seguito.

Vanni, Meakin, Serina e un grande festival Disney:

Sarà un’edizione dai grandi ospiti per emozionarsi e tornare bambini con i più grandi cantanti originali delle più famose sigle dei cartoni di ieri e di oggi:

Giorgio Vanni , la grande voce delle sigle di “Dragon Ball“, “Pokemon“, “Detective Conan“, “Toon Tunz” e tanti altri ancora!

, la grande voce delle sigle di “Dragon Ball“, “Pokemon“, “Detective Conan“, “Toon Tunz” e tanti altri ancora! Douglas Meakin , la voce inconfondibile delle sigle dei cartoni anni 80 come “Il Grande Mazinga“, “Candy Candy” e “Sampei“;

, la voce inconfondibile delle sigle dei cartoni anni 80 come “Il Grande Mazinga“, “Candy Candy” e “Sampei“; Clara Serina, la cantante italo-brasiliana, famose peer le sigle di “Lady Oscar“, “Kimba, il leone bianco“, “Ransie la strega” e “Gigi la trottola“; Musical Magic Cartoon, con tutti i personaggi della Disney, tutte le fiabe, i film e i carton della Disney e le colonne sonore più famose. Un cast enorme con attori, cantanti, pupazzi e ballerine professioniste per emozionarsi e tornare a sognare!

Cosa si può fare al Cartoon Fest?

Sono tante le attività che adulti e soprattutto bambini potranno svolgere negli oltre 5.000 metri di divertimento al coperto a disposizione durante l’intera 3 giorni. Ci sarà infatti un grande palco con le musica e spettacoli dal vivo, le band che canteranno le sigle sei cartoni, grandi ospiti di livello nazionale ancora top secret, esibizioni di magia, gare coslay, holy color fest, e tanto altro ancora. Oltre a a incontrare mascotte e principesse Disney, Spiderman, Bing, i supereroi, i nostri bimbi potranno:

Visitare il Mondo di Harry Potter (ben 200 mq)

(ben 200 mq) Entrare a far parte del Mondo Disney (con Minnie Topolino e le Principesse)

(con Minnie Topolino e le Principesse) Immergersi nel Mondo Lego , i famosi mattoncini che hanno fatto giocare generazioni e generazioni di bimbi. Torneremo a giocarci tutti assieme, impareremo grazie a interessantissimi laboratori, con l’arricvo di uno dei più apprezzati costruttori Lego in Europa, un sardo d.o.c che porta in alto il nome della nostra terra con questa arte: Maurizio Lampis. E’ suo il castello qui sotto, costruito con ben 52.500 mattoncini!

, i famosi mattoncini che hanno fatto giocare generazioni e generazioni di bimbi. Torneremo a giocarci tutti assieme, impareremo grazie a interessantissimi laboratori, con l’arricvo di uno dei più apprezzati costruttori Lego in Europa, un sardo d.o.c che porta in alto il nome della nostra terra con questa arte: Maurizio Lampis. E’ suo il castello qui sotto, costruito con ben 52.500 mattoncini! Imbattersi i Cosplay più incredibili e affascinanti

Partecipare a una marea di laboratori a tema cartoon per bambini e con animatori selezionatissimi

per bambini e con animatori selezionatissimi Tanto Food con un menù dedicato bambini (ben 500 mq)

(ben 500 mq) Luna Park per bambini e giochi gonfiabili

e Visitare gli stand degli espositori di articoli da gioco e comunque in tema con il “Cartoon Festival”

Eventi, spettacoli e concerti:

dalle ore 10,00 alle 22,00 – Intrattenimento, esibizioni e musica con orario continuato

con orario continuato dalle ore 18,30 alle 20,00 – Spettacoli Cartoon con grandi artisti

Holy Color Fest per adulti, bambini e ragazzini ben 2 volte al giorno tutti i giorniù

per adulti, bambini e ragazzini ben 2 volte al giorno tutti i giorniù Caccia al Tesoro Potteriana

Caccia al Tesoro con Capitan Uncino e Peter Pan nel grande galeone!

Orari Cartoon Fest 2020:

Tutti i giorni dalle ore 10,00 del mattino alle 22,00 della sera, con orario continuato. Ampia area food dedicata a bambini e non solo per pranzo e cena.

Prezzo Biglietto Ingresso:

Costo del Ticket:

Bimbi da 0-3 anni compiuti = 1 euro

Bambini dai 4 anni in su = 5 euro

Il prezzo del biglietto comprende:

Caccia al tesoro con Peter Pan e Capitan Uncino,

Caccia al tesoro di Harry Potter,

Tutti gli intrattenimenti nell’ area giochi di società e truccabimbi,

Animazione,

Baby dance,

Spettacoli.

Programma Cartoon Fest 2020:

Venerdì, 28 febbraio 2020:

ore 10,00: Apertura degli stand espositivi, laboratori e giochi Incontro dei bambini con le maschere e personaggi cartoon , baby dance Presentazione saga Harry Potter e mondo lego con Karalis Brick

ore 11,00 – Caccia al tesoro Peter Pan e Capitan Uncino e Caccia al tesoro Harry Potter

e ore 15,30 – Baby Dance con personaggi cartoon

ore 16,00 – Caccia al tesoro Peter Pan e Capitan Uncino e Caccia al Tesoro di Harry Potter

e ore 17,00 – Posi e Nega interpreteranno le sigle dei Cartoni animati

interpreteranno le sigle dei Cartoni animati ore 18,00 – Spiderman incontrerà i bambini

ore 19,00 – Esibizione live dell’ artista Giorgio Vanni interprete di canzoni di successo come i Dragon Ball

interprete di canzoni di successo come i Dragon Ball ore 22,00 – Chiusura dell’ evento

Sabato, 29 febbraio 2020:

ore 10,00 – Apertura degli stand espositivi, laboratori e giochi

ore 11,00 – Caccia al tesoro Peter Pan e Capitan Uncino e Caccia al tesoro Harry Potter

e ore 12,00 – Esibizione live dei AF Band con le canzoni dei cartoni animati accompagnati dai personaggi del mondo cartoon e fantasy

animati accompagnati dai personaggi del mondo cartoon e fantasy ore 15,30 – Baby Dance con personaggi cartoon

ore 16,00 – Caccia al tesoro Peter Pan e Capitan Uncino e Caccia al Tesoro di Harry Potter

e ore 17,00 – Parata dei Personaggi Cartoon Disney con ben 16 Mascotte composte da Minnie, Topolino, Paperino le principesse Disney e tanti altri ancora che sfileranno nel padiglione a salutare i Bambini

con ben 16 Mascotte composte da Minnie, Topolino, Paperino le principesse Disney e tanti altri ancora che sfileranno nel padiglione a salutare i Bambini ore 17,15 – Spiderman incontrerà i bambini

ore 17,30 – Gara Cosplay

ore 18,30 – Spettacolo live “Magic Cartoon” live con le colonne sonore dei film della DISNEY con 16 personaggi disney, 9 ballerini e 3 cantanti. Presenta: Topolino!

live con le colonne sonore dei film della DISNEY con 16 personaggi disney, 9 ballerini e 3 cantanti. Presenta: Topolino! ore 22,00 – Chiusura dell’evento

Domenica, 1 marzo 2020:

ore 10,00 – Apertura degli stand espositivi, laboratori e giochi

ore 11,00 – Caccia al tesoro Peter Pan e Capitan Uncino e Caccia al tesoro Harry Potter

e ore 12,00 – Esibizione live di Clara Serina interprete di canzoni di successo come Uomo Tigre, Lady Oscar, Kimba (1^ parte)

interprete di canzoni di successo come Uomo Tigre, Lady Oscar, Kimba (1^ parte) ore 15,00 – Caccia al tesoro Peter Pan e Capitan Uncino e Caccia al tesoro Harry Potter

e ore 16,30 – Esibizione live di Clara Serina interprete di canzoni di successo come Uomo Tigre, Lady Oscar, Kimba (2^ parte)

interprete di canzoni di successo come Uomo Tigre, Lady Oscar, Kimba (2^ parte) ore 17,30 – Gara Cosplay

ore 17,45 – Spiderman incontrerà i bambini

ore 18,30 – Esibizione live dell’ artista Douglas Mc Quine accompagnato dai Roking Hive interprete di famose canzoni come Candy Candy e Sampey

accompagnato dai Roking Hive interprete di famose canzoni come Candy Candy e Sampey ore 21,00 – P remiazione del migliore Cosplay edizione “Cartoon Fest 2020”

ore 22,00 – Chiusura dell’ evento.

Programma Area Harry Potter:

Proprio così l’area dedicata a Harry Potter ha un’estensione così vasta- ben 200 metri quadri – da meritare un programma tutto dedicato. In questo caso il programma è lo stesso per tutti e 3 i giorni del Cartoon Fest:

ore 10,00 – Smistamento (sarà possibile smistarsi durante tutta la giornata per info chiedere a Harry e Hermione)

(sarà possibile smistarsi durante tutta la giornata per info chiedere a Harry e Hermione) ore 11,00 – Caccia al tesoro con premio finale offerto da “Kozmic Blues” (è escluso dalla partecipazione l’intero staff del cartoon fest; nella giornata di venerdì 28 sarà rivolta solo ai bambini e quindi semplificata)

con premio finale offerto da “Kozmic Blues” (è escluso dalla partecipazione l’intero staff del cartoon fest; nella giornata di venerdì 28 sarà rivolta solo ai bambini e quindi semplificata) ore 12,00 – Lezione di pozioni

ore 13,00 – Premiazione sul palco caccia del mattino

dalle ore 13,15 alle 14,00 – Pausa pranzo

ore 14,00 – Lezione di rune antiche

ore 15,00 – Lezione di incantesimi

ore 16,00 – Caccia al tesoro con premio finale offerto da “Kozmic Blues”

con premio finale offerto da “Kozmic Blues” ore 17,00 – Lezione di Quidditch

ore 18,00 – Premiazione della caccia pomeridiana sul palco principale e proclamazione casa vincitrice della “Coppa delle case” del giorno

sul palco principale e proclamazione casa vincitrice della “Coppa delle case” del giorno ore 18,15 – Introduzione alla classe di aritmanzia con ricerca del proprio numero base, numero del cuore, numero sociale, numero segreto e archetipo

con ricerca del proprio numero base, numero del cuore, numero sociale, numero segreto e archetipo ore 19,15 – Lezione di prova pratica dei vari ruoli nel Quidditch

Programma Speciale Scuole (prenotazione obbligatoria):

Venerdì 28 e sabato 29 febbraio 2020:

ore 9,30 – Ingresso : Saluto e incontro con personaggi Cartoon tra cui Personaggi della Disney, Minnie e Topolino, principesse Disney, Harry Potter e *Spiderman (da confermare) fino alle h. 13,00 Mondo Lego spiegazione didattica su sui monumenti realizzati con i lego e tecniche di costruzione a tema storico, paesaggistico Presentazione della Saga di Harry Potter direttamente da Harry Potter ed Hermione. I personaggi illustreranno la famosa saga scritta dalla scrittrice di fama mondiale J. K Rowling, inoltre ci sarà lo smistamento con il cappello parlante e assegnazione della casata. Caccia al tesoro dei pirati organizzata da Peter Pan e Capitan Uncino Caccia al Tesoro Potteriana organizzata da Hermione e Harry Potter Balliamo la Baby dance con Bing (venerdì 14 febbraio) Spettacolo delle Bolle e Orso Artic Musica

:

Offerta 5 euro “BASIC”, che comprende:

Ticket di ingresso

Usufruizione di tutti i servizi come indicato nel programma per le Scuole sopraelencato

Offerta 8 euro “MEDIUM”, che comprende:

Ticket di ingresso

Usufruizione di tutti i servizi come indicato nel programma per le Scuole sopraelencato

Ingresso a scelta (durata max 30′) tra: laboratorio Cartoon, oppure laboratorio Lego, oppure ingresso gonfiabili



Su richiesta:

Servizio di pranzo al sacco, solo su richiesta e da quantificare a parte

Gli accompagnatori in eccedenza pagano una quota di euro 5,00. E’ previsto un ingresso gratuito “accompagnatore” ogni 10 bambini paganti.

Prenotazione obbligatoria: è indispensabile la prenotazione la mattina al numero 070.680722 oppure via email a comunicazione.mediaeventi@gmail.com

Dove dormire a Cagliari:

Mappa, come arrivare alla Fiera di viale Diaz a Cagliari:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Telefono: 070.680722 (telefonate al mattino, dalle ore 9,00 alle 14,00)

Continua a leggere