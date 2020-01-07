Cagliari Milan, ecco gli ultimissimi biglietti in vendita: il nostro Cagliari arriva da una batosta pesante contro la Juventus , pesante per l’atteggiamento rinunciatario e il poco gioco espresso, oltre che per le 4 reti subite. La squadra rossoblù, che vive un momento di appannamento dopo un grande inizio di campionato, si appresta ad affrontare una delle grandi deluse di questa stagione: il Milan. I rossoneri infatti navigano in posizioni ben lontane da quelle cui storicamente ambiscono e anche il cambio di allenatore alla fin fine non ha inciso più di tanto.

Ecco perché la prossima partita sarà importante per entrambe le squadre, nessuna può permettersi di perdere, a meno di non voler ufficialmente aprire alla crisi. Anche perché alla ripresa del campionato vanno a incidere tante variabili come la condizione psico-fisica, la facilità di tornare subito in forma di ogni giocatore, l’attenzione alle tante voci di mercato. Nel Milan prova peraltro a tornare in forma in certo Ibra, che malgrado la sua età avanzata continua a far paura per i suoi colpi da fuoriclasse.

Biglietti per C agliari-Milan:

Sabato, 11 dicembre 2020 – ore 15:00 – Sardegna Arena:

Bene i biglietti per Cagliari in Milan sono in vendita da parecchio tempo, i tifosi incalliti che si trovano in ritardo possono però acquistare gli ultimi tagliandi. Vi consigliamo di farlo subito perché siamo davvero agli ultimi biglietti disponibili.

I biglietti sono in vendita anche presso il Cagliari 1920 Store di piazza L’Unione Sarda (aperto lunedì-domenica dalle 10 alle 20) e nelle ricevitorie autorizzate. Dalle 18.45 del giorno della partita, in base alla disponibilità residua, sarà possibile acquistare i tagliandi anche allo stadio, nel botteghino lato Curva Nord (ma non c’è da sperarci molto, prevedo il sold out).

Prossime partite del Cagliari calcio:

Il calendario adesso si fa impegnativo per il Cagliari, che chiuderà il girone d’andata con il Milan e poi comincerà il girone di ritorno con una doppia trasferta (contro Brescia e Inter contro le quali perse all’andata).

Sabato, 11 gennaio 2020 – ore 15:00 – Sardegna Arena (Cagliari – Diretta SKY): Cagliari – Milan

Domenica, 19 gennaio 2020 – ore 15:00 – Mario Rigamonti (Brescia – Diretta SKY): Brescia – Cagliari

– Cagliari Domenica, 26 gennaio 2020 – ore 12:30 – GIuseppe Meazza (Milano – Diretta DAZN): Inter – Cagliari

– Cagliari Sabato, 01 febbraio 2020 – ore 18:00 – Sardegna Arena (Cagliari – Diretta SKY): Cagliari – Parma

Trovi qui il calendario completo del Cagliari calcio 2019/20.

