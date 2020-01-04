Tornano le “Domeniche al Museo”, scopri i Musei Gratis in Sardegna domenica 5 gennaio 2020!

Musei gratis in Sardegna domenica 5 gennaio 2020: torna in Sardegna nella prima domenica dell’anno la #domenicalmuseo, una delle manifestazioni più mate da sardi e turisti che era stata messa in sordina dal precedente governo giallo-verde. L’appuntamento con l’ingresso gratuito nei musei e nelle aree statali è per domenica 5 gennaio 2020, ad essi si aggiungono i musei locali e provati che desiderano aderire, come ad esempio il MAN di Nuoro.

Non solo la domenica al museo però, in occasione dell’Epifania, che quest’anno cade di lunedì, solitamente giorno di chiusura per i musei, proprio i musei e le aree archeologiche di proprietà dello stato rimarranno aperte, ma stavolta con orari e tariffe consueti. Quindi musei aperti straordinariamente anche lunedì 6 gennaio 2020, ma NON gratis. Sarà insomma un inizio del nuovo anno all’insegna della cultura.

Lista Musei Gratis in Sardegna (domenica 5 gennaio 2020):

Sud Sardegna:

Cagliari – Museo Archeologico Nazionale di Cagliari (alla Cittadella dei Musei di piazza Arsenale, con visita ai Giganti di Mont’e Prama) – Orari di apertura: dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Orario continuato e prenotazione facoltativa: 070.60518240 | pm-sar.prenotmuseoarcheo.ca@beniculturali.it);

Centro Sardegna:

Ghilarza – Casa museo di Antonio Gramsci (in Corso Umberto I, 57) – Orari di apertura: mattino dalle ore 10,00 alle 13,00 e pomeriggio dalle ore 15,30 alle 19,30 – Prenotazione obbligatoria per gruppi superiori alle 30 persone.

Nord Sardegna:

La Maddalena (isola di Caprera) – Compendio Garibaldino di Caprera – E’ la Casa dove visse l’ “Eroe dei due mondi” – Orari di apertura : dalle ore 8,30 alle ore 20,00 -Prenotazione facoltativa (telefono: 0789.727162, email: pm-sar.museigaribaldi.caprera@beniculturali.it);

La Maddalena (isola di Caprera) – Fortezza Arbuticci – Orari di apertura : dalle ore 10,15 alle ore 19,15 (continuato, ultimo ingresso 18.15) – Prenotazione facoltativa (telefono: 0789.726015; email: pm-sar.museigaribaldi.caprera@beniculturali.it)

Porto Torres (in via Ponte Romano 99) – Antiquarium Turritano e area archeologica – Orari di apertura : dalle ore 9,00 alle ore 18,00 – Prenotazione facoltativa (telefono: +39 079 514433; email: pm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it);

Sassari (in via Santa Caterina, 4) – Pinacoteca Nazionale di Sassari – Orari di apertura: dalle 9,00 alle 18,00 – Prenotazione facoltativa allo 079.231560 o per email pm-sar.pinacoteca.sassari@beniculturali.it)

La curiosità:

Se il manifesto della manifestazione stavolta vi sembra poco usuale è perché la campagna digitale della “domenica al museo” a cura del MiBACT è stata dedicata alla seconda edizione di “Fumetti nei Musei” in mostra gratuitamente per il periodo delle festività all’Istituto della Grafica di Roma.