Harry Potter Day per la Befana 2020 a Cagliari, orari e programma completo: anche quest’anno via Redipuglia, tra i quartieri San Michele e Is Mirrionis, verrà pedonalizzata nella serata di lunedì 6 gennaio 2020 per far spazio al mondo incantato del maghetto più famoso al mondo: Harry Potter. Alla terza edizione dell’ “Harry Potter Day” parteciperanno espositori, figuranti e gufi postini, per un’intera serata all’insegna di giochi, balli, concorsi, magia e animazione, dalle ore 14:00 alle 21:00.

L’evento è aperto anche ai “babbani“, eccezionalmente e soltanto per la “Potter Day“, sono richiesti solo voglia di divertirsi con i tanti giochi in programma: magari la caccia al tesoro, il gioco del “Quidditch” (segna nella porta avversaria muovendoti a cavallo di una scopa). In palio un mese di scuola di magia Houidini Theatre e biglietti ingresso per gli Studios di Harry Potter a Londra. Ricordo che se abitate nel nord Sardegna, Harry Potter sarà protagonista per la befana anche a Porto Torres.

Programma completo Epifania 2020 a Cagliari:

Lunedì, 6 gennaio 2020:

ore 10,30 – Parco della Musica – Vien cantando la Befana tralalero tralala : sotto il peso di un sacco stracolmo di giocattoli, cioccolatini e caramelle, la magica vecchietta distribuirà le tradizionali calze ai più piccoli. Evento promosso dalle associazioni Quadrifoglio Karalis, Sa Ratantira Antiga, S’Urtzu e Sa Mamulada, Kama.

: sotto il peso di un sacco stracolmo di giocattoli, cioccolatini e caramelle, la magica vecchietta distribuirà le tradizionali calze ai più piccoli. Evento promosso dalle associazioni Quadrifoglio Karalis, Sa Ratantira Antiga, S’Urtzu e Sa Mamulada, Kama. dalle ore 14,00 – Via Redipuglia – Harry Potter Day : ore 14,00: Benvenuto ai visitatori Inizio caccia al tesoro dalle ore 14,30 – Quiz G.U.F.O di Semplicemente Harry potter ore 15,00: Smistamento Inizio Torneo Tremaghi ore 16,30 – Ballo del ceppo sotto la neve ore 17,00 – Termine ultimo per iscriversi alla gara del miglior figurante, i premi finali verranno dati alle 2 categorie junior e senior. ore 17,30 – Presentazione figuranti e Cosplayer in gara ore 18,30: Premiazioni del Quiz G.U.F.O Premiazioni caccia al tesoro Premiazioni torneo Tremaghi ore 19,30 – Premiazione Miglior figurante Categoria Senior e categoria junior ore 20,30 – Ballo del Ceppo

:

Dove si trova via Redipuglia a Cagliari sulla mappa stradale:

Per maggiori informazioni e agigornamenti:

vi consiglio di consultare la pagina Facebook curata direttamente dagli dell’evento.