Befana in piazza 2025 a Porto Torres: scopri il programma completo di lunedì 6 gennaio 2025!
Befana in piazza 2025 a Porto Torres, orari e programma: torna anche quest’anno la “Befana in piazza” a Porto Torres, l’evento che conclude il fitto calendario di appuntamenti del Natale Turritano, organizzato quest’anno dalla locale Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Porto Torres.
L’appuntamento è per il pomeriggio di lunedì 6 gennaio 2025 in piazza Umberto I a Porto Torres. In programma esibizioni di danza, tanta musica, autoraduni e l’immancabile Befana. Durante la manifestazione, ai bambini verranno consegnate le calze della Befana!
Ma vediamo subito il programma completo della manifestazione.
Programma Befana in Piazza, Porto Torres:
Lunedì, 6 gennaio 2025:
- ore 15:30 – Esibizione della scuola di ballo “A.S.D. Moving soul”
- ore 16:30 – Arrivano le befane, con la partecipazione del Vespa Club Porto Torres e del Sardinia Extreme Off Road Club
- ore 17:00 – Distribuzione delle calze della befana ai bambini, a cura della Pro Loco di Porto Torres
- ore 19:00 – Musica live con Fabrizio canta Max (tributo agli 883)
Piazza Umberto I sulla cartina stradale di Porto Torres:
E se state cercando dove mangiare a Porto Torres, vi ricordo l’articolo dedicato alle migliori pizzerie di Porto Torres.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi rimandiamo al pagina Facebook turistica del Comune di Porto Torres.
