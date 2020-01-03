La Befana vien di notte 2025 a Iglesias: scopri il programma completo di domenica 5 gennaio 2025!
La Befana vien di notte 2025 a Iglesias, orari e programma: grande festa a Iglesias per l’epifania, con la trentesima edizione de “La Befana vien di notte“, che si svolgerà nella suggestiva città mineraria e medievale del sud ovest della Sardegna, domenica 5 gennaio 2025.
Quella di Iglesias è una delle manifestazioni più amate per l’epifania in Sardegna, infatti la befana discende dal Campanile della Cattedrale di Santa Chiara in maniera assai spettacolare!
Programma Festa della Befana, Iglesias:
Domenica, 5 gennaio 2025:
L’evento si svolgerà in piazza Sella & piazza Municipio e, solo in caso di maltempo, ci si sposterà nella palestra “Numero Due” in via Enrico Toti.
- ore 17:00 – Piazza Sella – Giochi, balli e intrattenimento
- ore 17:30 – Piazza Municipio – Contest Truccatori
- ore 18:30 – Partenza della Parata con mascotte, musica e animatori
- ore 19:00 – Piazza Municipio – Animazione per bambini
- ore 19:30 – Piazza Municipio – La magica discesa della Befana con tante caramelle!
Dove si trova piazza Municipio, Iglesias:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della Pro loco di Iglesias, che organizza l’evento assieme ai vigili del fuoco.
