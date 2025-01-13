San Sebastiano e Sagra delle Fave e dei Ceci 2025 a Ollastra: Ecco il programma completo del 19 e 20 gennaio 2025!
Fuoco di San Sebastiano e Sagra delle fave e dei ceci 2025 a Ollastra, orari e programma: si svolgerà nei giorni del 19 e 20 gennaio 2025, la”Festa di San Sebastiano” a Ollastra, piccolo borgo della provincia di Oristano.
San Sebastiano è il Santo Patrono di Ollastra e a lui è intitolata la seicentesca chiesa principale del paese. La festa patronale che si celebra in questa occasione viene tradizionalmente accompagnata dalla “Sagra delle fave e dei ceci“, che giunge quest’anno alla sua trentaquatresima edizione.
Prima di dare un’occhiata al programma completo della festa – da non perdere l’accensione del falò con la sagra del domenica sera e la degustazione di vernaccia del lunedì mattina – , vi ricordo anche il calendario dei fuochi di Sant’Antonio Abate e dei falò di San Sebastiano in Sardegna.
La Festa di San Sebastiano a Ollastra inizia venerdì alle ore 15:00. L’ingresso è libero, ecco il programma ufficiale 2025:
Programma Festa San Sebastiano e Sagra delle fave, Ollastra:
Domenica, 19 gennaio 2025:
- ore 15:00 – Fiera di via Lamarmora – Partenza della sfilata dei carri
- ore 16:00 – Consegna delle Panderas ai carri trainati dai buoi, con sfilata di costumi tradizionali e suonatori di launeddas
- ore 17:00 – Ingresso del giogo dei buoi con Is Panderas
- ore 18:30 – Vespri Solenni
- ore 19:30 – Inizio della 34ma Sagra delle fave e dei ceci
- ore 20:00 – Benedizione e accensione del falò
Lunedì, 20 gennaio 2025:
- ore 10:30:
- Processione in onore di San Sebastiano con “Is Panderas”
- Santa Messa e predica
- al termine – Su ballu de pazz’è cresia con degustazione di vernaccia
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambi di data o programma, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook del Comune di Ollastra.
Ollastra sulla cartina della provincia di Oristano:
Dove si trova e come arrivare Ollastra? E’ facilissimo,il paese si trova infatti a due passi da Oristano, si esce dalla SS131 per Simaxis e si percorre la SS388 fino ad Ollastra. Abbiamo puntato la mappa direttamente sulla chiesa di San Sebastiano a Ollastra.
Altri eventi ad Ollastra:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp