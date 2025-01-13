Fuoco di San Sebastiano e Sagra delle fave e dei ceci 2025 a Ollastra, orari e programma: si svolgerà nei giorni del 19 e 20 gennaio 2025, la”Festa di San Sebastiano” a Ollastra, piccolo borgo della provincia di Oristano.

San Sebastiano è il Santo Patrono di Ollastra e a lui è intitolata la seicentesca chiesa principale del paese. La festa patronale che si celebra in questa occasione viene tradizionalmente accompagnata dalla “Sagra delle fave e dei ceci“, che giunge quest’anno alla sua trentaquatresima edizione.

Prima di dare un’occhiata al programma completo della festa – da non perdere l’accensione del falò con la sagra del domenica sera e la degustazione di vernaccia del lunedì mattina – , vi ricordo anche il calendario dei fuochi di Sant’Antonio Abate e dei falò di San Sebastiano in Sardegna.

La Festa di San Sebastiano a Ollastra inizia venerdì alle ore 15:00. L’ingresso è libero, ecco il programma ufficiale 2025:

Programma Festa San Sebastiano e Sagra delle fave, Ollastra:

Domenica, 19 gennaio 2025:

ore 15:00 – Fiera di via Lamarmora – Partenza della sfilata dei carri

ore 16:00 – Consegna delle Panderas ai carri trainati dai buoi , con sfilata di costumi tradizionali e suonatori di launeddas

, con e ore 17:00 – Ingresso del giogo dei buoi con Is Panderas

ore 18:30 – Vespri Solenni

ore 19:30 – Inizio della 34ma Sagra delle fave e dei ceci

ore 20:00 – Benedizione e accensione del falò

Lunedì, 20 gennaio 2025:

ore 10:30: Processione in onore di San Sebastiano con “Is Panderas” Santa Messa e predica

al termine – Su ballu de pazz’è cresia con degustazione di vernaccia

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambi di data o programma, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook del Comune di Ollastra.

Ollastra sulla cartina della provincia di Oristano:

Dove si trova e come arrivare Ollastra? E’ facilissimo,il paese si trova infatti a due passi da Oristano, si esce dalla SS131 per Simaxis e si percorre la SS388 fino ad Ollastra. Abbiamo puntato la mappa direttamente sulla chiesa di San Sebastiano a Ollastra.

Altri eventi ad Ollastra:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: