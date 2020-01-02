Ponti e Festività 2020 in Italia e in Sardegna!
Ponti e Feste del 2020 in Sardegna e in Italia: quest’anno l’ Epifania cade di lunedì, dando vita al primo ponte dell’anno, ma quali saranno i ponti festivi del 2020 che ci permetteranno un break fuori porta, una vacanza al mare, un fine settimana lungo in una città d’arte o un viaggio in una località europea? Bene, scopriamo subito i giorni festivi del calendario 2020, tra date, weekend e ponti più interessanti del 2020.
Peima vi ricordo però che quest’anno sarà bisestile, ci sarà quindi anche il 29 febbraio, che peraltro cade di sabato. Di lì in poi, rispetto al 2019, i giorni della settimana avanzeranno di 2. Per esempio, se il Natale 2019 è stato di Mercoledì, il Natale 2020 sarà di venerdì. Vi ricordo anche che se i vostri figli vanno a scuola, il calendario dei giorni scelti per fare ponte potrebbe cambiare di istituto in istituto.
Feste Nazionali 2020 in Italia (festivi):
- Mercoledì, 1 gennaio 2020 – Capodanno
- Lunedì, 6 gennaio 2020 – Epifania
- Domenica, 12 aprile 2020 – Pasqua
- Lunedì, 13 aprile 2020 – Pasquetta
- Sabato, 25 aprile 2020 – Festa della Liberazione dal nazifascismo (in mezzo alla settimana, ma chi dovesse avere dei giorni di ferie può sfruttarli per un ponte di ben 4 giorni)
- Martedì, 2 giugno 2020 – Festa della Repubblica
- Venerdì, 1 maggio 2020 – Festa dei Lavoratori e Sant’Efisio (data ideale per un bel ponte includendo il lunedì, per 4 giorni di festa partendo dalla domenica precedente)
- Sabato, 15 agosto 2020 – Ferragosto, Assunzione di Maria (anche stavolta il ferragosto cade in mezzo alla settimana, avete già scelto la spiaggia giusta in Sardegna?)
- Domenica, 1 novembre 2020 – Tutti i Santi (comodo il ponte con il sabato)
- Martedì, 8 dicembre 2020 – Immacolata Concezione
- Venerdì, 25 dicembre 2020 – Santo Natale
- Sabato, 26 dicembre 2020 – Santo Stefano
- Venerdì, 1 gennaio 2020 – Capodanno
La fonte è il sito del Governo Italiano.
Principali feste patronali in Italia (festivi):
- Venerdì, 8 maggio 2020 – Festa di San Nicola a Bari
- Mercoledì, 24 giugno 2020 – Natività di San Giovanni Battista a Firenze, Genova, Torino
- Venerdì, 26 giugno 2020 – Feste Vigiliane a Trento
- Lunedì, 29 giugno 2020 – Festa di San Pietro e Paolo a Roma
- Mercoledì, 15 luglio 2020 – Festa di Santa Rosalia a Palermo
- Sabato, 19 settembre 2020 – Festa di San Gennaro a Napoli
- Domenica, 4 ottobre 2020 – Festa di San Petronio a Bologna
- Martedì, 3 novembre 2020 – Festa di San Giusto a Trieste
- Lunedì, 7 dicembre 2020 – Festa di Sant’Ambrogio a Milano
Principali feste patronali in Sardegna (festivi):
- Giovedì, 13 febbraio 2020- Festa di San Archelao a Oristano
- Venerdì, 15 maggio 2020 – Festa di San Simplicio a Olbia
- Mercoledì, 5 agosto 2020 – Festa di Santa Maria della Neve a Nuoro
- Martedì, 11 agosto 2020 – Festa di Santa Chiara a Iglesias
- Giovedì, 13 agosto 2020 – Festa di San Ponziano a Carbonia
- Lunedì, 14 settembre 2020 – Festa di Sant’Elena a Quartu Sant’Elena
- Martedì, 29 settembre 2020 – Festa di San Michele ad Alghero
- Venerdì, 30 ottobre 2020 – Festa di San Saturnino a Cagliari
- Lunedì, 30 novembre 2020 – Festa di Sant’Andrea a Tortolì
- Domenica, 6 dicembre 2020 – Festa di San Nicola a Sassari
Feste civili (non festivi):
- Giovedì, 20 febbraio 2020 – Giovedì grasso, Carnevale
- Martedì, 25 febbraio 2020 – Martedì grasso, Carnevale
- Venerdì, 14 febbraio 2020 – Festa degli innamorati
- Domenica, 10 maggio 2020 – Festa della mamma
- Domenica, 8 marzo 2020 – Festa della donna
- Giovedì, 19 marzo 2020 – Festa del papà
- Sabato, 31 ottobre 2020 – Halloween
- Lunedì, 2 novembre 2020 – Commemorazione dei defunti
- Giovedì, 12 novembre 2020 – Festa dei caduti
Principali Feste in Sardegna:
- Giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 2020 – Fuochi di Sant’Antonio Abate
- Lunedì, 27 aprile 2020 – Sagra di Sant’Antioco (15 giorni dopo la Pasqua)
- Venerdì, 1 maggio 2020 – Festa di Sant’Efisio a Cagliari
- Venerdì, 15 maggio 2020 – San Simplicio a Olbia
- Lunedì 6 e martedì 7 luglio 2020 – Ardia di Santu Antinu
- Venerdì, 14 agosto 2020 – Discesa dei Candelieri a Sassari
- Domenica, 30 agosto 2020 – Redentore a Nuoro
Offerte last minute Sardegna:
Se avete deciso di partire all’ultimo eccovi le offerte last minute per dormire in Sardegna a partire da domani notte, qui invece potete trovare tutte le sistemazioni che desiderate con più calma.
Segui questo blog anche su Facebook e Twitter