Ponti e Feste del 2020 in Sardegna e in Italia: quest’anno l’ Epifania cade di lunedì, dando vita al primo ponte dell’anno, ma quali saranno i ponti festivi del 2020 che ci permetteranno un break fuori porta, una vacanza al mare, un fine settimana lungo in una città d’arte o un viaggio in una località europea? Bene, scopriamo subito i giorni festivi del calendario 2020, tra date, weekend e ponti più interessanti del 2020.

Peima vi ricordo però che quest’anno sarà bisestile, ci sarà quindi anche il 29 febbraio, che peraltro cade di sabato. Di lì in poi, rispetto al 2019, i giorni della settimana avanzeranno di 2. Per esempio, se il Natale 2019 è stato di Mercoledì, il Natale 2020 sarà di venerdì. Vi ricordo anche che se i vostri figli vanno a scuola, il calendario dei giorni scelti per fare ponte potrebbe cambiare di istituto in istituto.

Feste Nazionali 2020 in Italia (festivi):

Mercoledì, 1 gennaio 2020 – Capodanno

Lunedì, 6 gennaio 2020 – Epifania

Domenica, 12 aprile 2020 – Pasqua

Lunedì, 13 aprile 2020 – Pasquetta

Sabato, 25 aprile 2020 – Festa della Liberazione dal nazifascismo

Venerdì, 1 maggio 2020 – Festa dei Lavoratori e Sant'Efisio

Martedì, 2 giugno 2020 – Festa della Repubblica

Sabato, 15 agosto 2020 – Ferragosto, Assunzione di Maria

Domenica, 1 novembre 2020 – Tutti i Santi

Martedì, 8 dicembre 2020 – Immacolata Concezione

Venerdì, 25 dicembre 2020 – Santo Natale

Sabato, 26 dicembre 2020 – Santo Stefano

La fonte è il sito del Governo Italiano.

Principali feste patronali in Italia (festivi):

Venerdì, 8 maggio 2020 – Festa di San Nicola a Bari

Mercoledì, 24 giugno 2020 – Natività di San Giovanni Battista a Firenze, Genova, Torino

Venerdì, 26 giugno 2020 – Feste Vigiliane a Trento

Lunedì, 29 giugno 2020 – Festa di San Pietro e Paolo a Roma

Mercoledì, 15 luglio 2020 – Festa di Santa Rosalia a Palermo

Sabato, 19 settembre 2020 – Festa di San Gennaro a Napoli

Domenica, 4 ottobre 2020 – Festa di San Petronio a Bologna

Martedì, 3 novembre 2020 – Festa di San Giusto a Trieste

Lunedì, 7 dicembre 2020 – Festa di Sant’Ambrogio a Milano

Principali feste patronali in Sardegna (festivi):

Giovedì, 13 febbraio 2020- Festa di San Archelao a Oristano

Venerdì, 15 maggio 2020 – Festa di San Simplicio a Olbia

Mercoledì, 5 agosto 2020 – Festa di Santa Maria della Neve a Nuoro

Martedì, 11 agosto 2020 – Festa di Santa Chiara a Iglesias

Giovedì, 13 agosto 2020 – Festa di San Ponziano a Carbonia

Lunedì, 14 settembre 2020 – Festa di Sant’Elena a Quartu Sant’Elena

Martedì, 29 settembre 2020 – Festa di San Michele ad Alghero

Venerdì, 30 ottobre 2020 – Festa di San Saturnino a Cagliari

Lunedì, 30 novembre 2020 – Festa di Sant’Andrea a Tortolì

Domenica, 6 dicembre 2020 – Festa di San Nicola a Sassari

Feste civili (non festivi):

Giovedì, 20 febbraio 2020 – Giovedì grasso, Carnevale

Martedì, 25 febbraio 2020 – Martedì grasso, Carnevale

Venerdì, 14 febbraio 2020 – Festa degli innamorati

Domenica, 10 maggio 2020 – Festa della mamma

Domenica, 8 marzo 2020 – Festa della donna

Giovedì, 19 marzo 2020 – Festa del papà

Sabato, 31 ottobre 2020 – Halloween

Lunedì, 2 novembre 2020 – Commemorazione dei defunti

Giovedì, 12 novembre 2020 – Festa dei caduti

