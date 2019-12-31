Offerte di inizio 2020 con Volotea su Cagliari e Olbia a partire da 19,00 euro: arriva il nuovo anno e Volotea, la compagnia low cost spagnola che collega piccole e medie città europee con voli diretti, ha già pronte le sue offerte da non perdere per il 2020. Le offerte in corso – che trovate di seguito – sono solo da e per gli aeroporti di Cagliari e Olbia, e partono da 19 euro a tratta (le tasse sono incluse).

Insomma un articolo dedicato a chi ha deciso di non smettere di viaggiare neanche nel nuovo anno, se riuscite a trovare il tempo controllate già oggi, altrimenti domani e festivo, inaugurate il nuovo anno organizzando il vostro primo viaggio del 2020!

Offerte Volotea da Cagliari:

Voli nazionali:

Cagliari · Verona 23,63 Euro

23,63 Euro Cagliari · Venezia 27,75 Euro

27,75 Euro Palermo · Cagliari 19,00 Euro

· Cagliari Torino · Cagliari 19,00 Euro

· Cagliari Napoli · Cagliari 21,00 Euro

· Cagliari 21,00 Euro Verona · Cagliari 27,75 Euro

Voli internazionali:

Cagliari · Bordeaux 19,00 Euro

Cagliari · Deauville 19,00 Euro

Cagliari · Lione 19,00 Euro

Cagliari · Nantes 19,00 Euro

Cagliari · Tolosa 19,00 Euro

Cagliari · Praga 41,11 Euro

41,11 Euro Cagliari · Hannover 61,67 Euro

61,67 Euro Cagliari · Atene 61,67 Euro

Offerte Volotea da Olbia:

Voli domestici:

Torino · Olbia 19,00 Euro

· Olbia Olbia · Verona 23,63 Euro

Offerte per la Francia:

Olbia · Nantes 19,00 Euro

Olbia · Strasburgo 19,00 Euro

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Per avere maggiori info, anche su altre tratte, per consultare date e prezzi dei voli aggiornati e via dicendo, andate sul sito ufficiale di Volotea.