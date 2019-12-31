Sardegna: Offerte Volotea su Cagliari e Olbia per il nuovo anno a partire da 19 euro!
Offerte di inizio 2020 con Volotea su Cagliari e Olbia a partire da 19,00 euro: arriva il nuovo anno e Volotea, la compagnia low cost spagnola che collega piccole e medie città europee con voli diretti, ha già pronte le sue offerte da non perdere per il 2020. Le offerte in corso – che trovate di seguito – sono solo da e per gli aeroporti di Cagliari e Olbia, e partono da 19 euro a tratta (le tasse sono incluse).
Insomma un articolo dedicato a chi ha deciso di non smettere di viaggiare neanche nel nuovo anno, se riuscite a trovare il tempo controllate già oggi, altrimenti domani e festivo, inaugurate il nuovo anno organizzando il vostro primo viaggio del 2020!
Offerte Volotea da Cagliari:
Voli nazionali:
- Cagliari · Verona 23,63 Euro
- Cagliari · Venezia 27,75 Euro
- Palermo · Cagliari 19,00 Euro
- Torino · Cagliari 19,00 Euro
- Napoli · Cagliari 21,00 Euro
- Verona · Cagliari 27,75 Euro
Voli internazionali:
- Cagliari · Bordeaux 19,00 Euro
- Cagliari · Deauville 19,00 Euro
- Cagliari · Lione 19,00 Euro
- Cagliari · Nantes 19,00 Euro
- Cagliari · Tolosa 19,00 Euro
- Cagliari · Praga 41,11 Euro
- Cagliari · Hannover 61,67 Euro
- Cagliari · Atene 61,67 Euro
Offerte Volotea da Olbia:
Voli domestici:
- Torino · Olbia 19,00 Euro
- Olbia · Verona 23,63 Euro
Offerte per la Francia:
- Olbia · Nantes 19,00 Euro
- Olbia · Strasburgo 19,00 Euro
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Per avere maggiori info, anche su altre tratte, per consultare date e prezzi dei voli aggiornati e via dicendo, andate sul sito ufficiale di Volotea.