Buon 2020 Sardegnaaaaaaaa! E anche un altro anno sta per finire, lasciamo il 2019 per abbracciare il 2020 in una serata tutta da vivere tra cenoni con amici e parenti, in casa o in ristorante, e i tanti eventi e concerti di Capodanno organizzati nelle città e località più importanti per salutare tutti assieme il nuovo anno. E allora noi approfittiamo per farvi fin da ora i nostri migliori auguri per un 2020 pieno zeppo di gioie e soddisfazioni, di salute e serenità, per voi e i vostri cari, ma anche per il pianeta, che ne ha tanto bisogno.

Quello appena passato è stato un anno importante, pieno di nuove sfide e difficoltà, in un mondo che cambia alla velocità della luce e al quale si fa sempre più fatica ad adeguarsi. E’ stato insomma un altro anno di lotta e di impegno costante, perché viviamo in una società che ci richiede uno sforzo continuo di adattamento e miglioramento, sia sul piano personale che lavorativo. Per questo acquisire serenità in mezzo a tante pressioni e tanto stress diventa difficile, per questo occorre impegnarsi sempre al massimo e andare a letto la sera sapendo di aver fatto il proprio meglio.

Sfiorati i 3 milioni di visitatori unici su questo blog:

Per questo blog è stato un anno molto difficile, non solo i tanti tentativi di imitazione, se non veri e propri plagi e copia e incolla diffusi da parte di altri siti meno professionali. Ma anche gli aggiornamenti continui dell’algoritmo di Google che stavolta ci hanno messo duramente alla prova. Finora gli aggiornamenti di Google ci avevano sempre favorito, perché abbiamo sempre scritto in linea con i dettami del colosso californiano, ma soprattutto perché abbiamo sempre cercato di scrivere dei post utili per voi che ci leggete. Mai un semplice copia e incolla, mai una velina, mai un comunicato stampa pubblicato in 30 secondi. Abbiamo sempre rielaborato tutto, approfondito, cercato conferme, aggiunto curiosità, seguito le notizie aggiornando gli articoli di volta in volta. Il nostro lavoro è sempre stato premiato, perché Google, che cerca di ricostruire la fiducia che voi avete in un articolo, in un sito, in un autore, ormai ci considera attendibili e stimati. La pensa insomma come voi!

L’aggiornamento di Google dello scorso marzo ha però messo in discussione i nostri articoli più vecchi e meglio piazzati sul famoso motore di ricerca, in favore di notizie più fresche anche se spesso più incomplete, ci è stato necessario qualche mese per trovare la risposta giusta, senza venir meno al nostro modo di scrivere e alla nostra onestà intellettuale. Ma alla fine ci siamo riusciti. Il risultato? 2.953.000 visitatori unici nel corso del 2019 contro i i 2.300.000 dello scorso anno: +28,3%. Che per un sito ormai maturo è un’enormità.

Grazie ^_^

Per questo vi dobbiamo ringraziare, per averci sempre seguito, dato input, aggiornamenti, notizie, suggerimenti, per averci continuamente stimolato e anche criticato. Ringraziamo in particolare le amministrazioni comunali, gli uffici turistici, gli organizzatori di eventi che anche quest’anno ci hanno aiutato e supportato, li ringraziamo anche per la pazienza quando è capitato che pure noi sbagliassimo qualcosa (no, non siamo macchine!)

Non abbiamo paura degli “haters“, scriveteci sempre quello che pensate, senza filtri e senza paura. Alcuni di voi si sono lamentati ad esempio della pubblicità, dobbiamo però precisare un paio di cose. La prima è che abbiamo ceduto la gestione pubblicitaria del nostro sito ad un’agenzia nazionale che cura importanti testate come “Il Fatto quotidiano“, “Panorama“, “Milano Finanza” e tante altre ancora, quindi la pubblicità che vi mostriamo è in linea con quella dei siti più diffusi. Secondo, non so bene che voci circolino, ma tenere un blog aggiornato è un lavoro a tempo pieno, che richiede un continuo sforzo di aggiornamento sia dei contenuti che delle nostre competenze, un lavoro che si fa per passione ma che sicuramente non rende ricchi. Terzo, noi siamo regolarmente iscritti alla camera di commercio di Cagliari, abbiamo la nostra partita IVA, fatturiamo tutto e paghiamo tasse e contributi. Chiunque abbia una partita IVA conosce costi e difficoltà. Quando parliamo di onestà, parliamo di onestà a 360 gradi, potremmo anche mostrarvi meno pubblicità, ma allora dovremmo lavorare in nero. Preferiamo poter camminare a testa alta sapendo di aver dato il nostro contributo attivo e positivo alla società in cui viviamo. Per questo vi chiediamo di inserire il nostro sito nella “lista bianca” degli ad-blocker eventualmente installati sul vostro telefono.

Ma bando alle ciance, vi lasciamo con qualche curiosità statistica e vi facciamo ancora i nostri migliori auguri di un felice 2020, che la vita vi sorrida!

Statistiche e Curiosità Blog 2019:

Dove abitano i lettori del blog:

Roma 593.700 Milano 497.300 Cagliari 197.000 Catania 174.100 Sassari 161.700 Quartu 120.500 Napoli 95.600 Torino 80.900 Olbia 69.900 Bologna 59.500 Alghero 52.900 Bari 44.700 Firenze 43.700 Catanzaro 37.100 Chicago 28.000

All’estero:

Chicago 28.000 Londra 21.000 Parigi 13.400 Zurigo 7.500 Madrid 5.000 Barcellona 4.400 Los Angeles 4.300 Amsterdam 4.600 Berlino 4.450 Francoforte 4.000 New York 3.900 Ginevra 3.900 Bruxelles 3.400 Dublino 2.700 Varsavia 2.600

