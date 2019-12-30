Meteo Capodanno 2020 in Sardegna e temperature minime previste nei luoghi dei concerti: se stamane vi siete svegliati con uno strato di ghiaccio sul vostro parabrezza non preoccupatevi, le previsioni del tempo meteo per l’ultimo dell’anno in Sardegna – martedì 31 dicembre 2019 – prevedono cieli sereni, al massimo nubi sparse con ampie schiarite, ma soprattutto un freddo che andrà ad attenuarsi.

Insomma un Capodanno freddo, con minime molto basse, vicino allo zero, specie nei paesi di montagna, ma non freddissimo e soprattutto in rialzo rispetto ad oggi (temperature in rialzo di 2 o 3 gradi rispetto alla notte appena passata). Anche la ventilazione sarà debole, insomma sembra tutto perfetto per un bel capodanno 2020 in Sardegna, specie nelle piazze dove si svolgeranno i concerti di fine anno, dove il calore della folla e il divertimento non ci faranno sentire troppo le temperature invernali.

Tempo stabile e soleggiato che proseguirà anche nei prossimi giorni. Insomma il vecchio anno finisce con il sole e il nuovo inizia con il bel tempo!

Previsione temperature minime in Sardegna:

Ho scelto i luoghi dei maggiori eventi del Capodanno in Sardegna ed ho preso la temperatura più bassa prevista tra la mezzanotte del 31 dicembre 2019 e le 5 del mattino del 1 gennaio 2020, presumendo che per molti di voi la serata non terminerà con il brindisi delle ore 24:00. A seconda delle località andare via alla mezzanotte permette di evitare che le temperature scendano troppo (fino a un grado e mezzo in più di quanto segnato di seguito). Specie nelle strade di montagna si potrebbe andare sotto zero, fate attenzione al rischio ghiaccio.

Alghero : 6.2°C

: 6.2°C Castelsardo : 6.0°C

: 6.0°C Sassari : 5.2°C

: 5.2°C Olbia : 7.3°C (8.1°C alla mezzanotte)

: 7.3°C (8.1°C alla mezzanotte) Arzachena : 5.2°C (5.9°C alla mezzanotte)

: 5.2°C (5.9°C alla mezzanotte) San Teodoro : 8.0°C

: 8.0°C Oristano : 7.0°C

: 7.0°C Tortolì : 6.0°C

: 6.0°C Dorgali : 4.0°C (5.0°C alla mezzanotte)

: 4.0°C (5.0°C alla mezzanotte) Belvì : -2.0°C (-1.2°C alla mezzanotte)

: -2.0°C (-1.2°C alla mezzanotte) Cagliari : 6.2° (7.3°C alla mezzanotte)

: 6.2° (7.3°C alla mezzanotte) Dolianova : 2.4°C (3.7°C alla mezzanotte)

: 2.4°C (3.7°C alla mezzanotte) Monserrato : 4.5°C (5.7°C alla mezzanotte)

: 4.5°C (5.7°C alla mezzanotte) Villasimius: 8.0°C

Aggiornamenti, ecco i siti meteo consigliati:

C’è da dire che le previsioni del tempo che vi abbiamo riportato sono valide all’80% / 90%, è possibile uno scroscio di pioggia su Olbia e San Teodoro tra l’1 e le 2, ma non lo abbiamo citato prima perché è quasi impossibile sapere se sarà davvero così. Le temperature minime previste sono state prese dal sito di 3BMeteo, che è il mio preferito. Controllate anche: