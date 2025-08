Capodanno 2020 a San Teodoro con Le Vibrazioni: è stato ufficializzato 3 giorni fa, la vigilia di Natale, il programma del “Capodanno 2020” a San Teodoro, la perla della Sardegna del nord est, famosa per le sue tante spiagge, la vita notturna nei mesi estivi e… per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno.

La scelta dell’amministrazione è caduta su “Le Vibrazioni“, gruppo milanese che quest’anno festeggia i 20 anni di attività e che conta su un numeroso e fedele esercito di fan. Spicca, per noi sardi, il batterista della band, Alessandro Deidda, dalle chiare origini isolane.

Non solo il rock raffinato del gruppo capitanato da Francesco Sarcina (alzi la mano chi non ne ha seguito le recenti vicissitudini sentimentali), ad aprire la serata ci sarà infatti il DJ set di Antony D’Andrea, direttamente da Radio 105!

Offerte Last Minute San Teodoro:

Le canzoni più famose de Le Vibrazioni:

Dove si trova San Teodoro sulla cartina e come arrivare: