Nuove rotte easyJet su Cagliari e Olbia: in questi ultimi mesi vi abbiamo tenuti aggiornati sulle nuove rotte di Raynair su Cagliari e Alghero e sui nuovi voli di Volotea su Olbia. Bene, oggi completiamo il quadro per le nuove destinazioni raggiungibili dall’aeroporto di Cagliari e dallo scalo di Olbia, con la la compagnia low cost britannica easyJet.

easyJet è al momento il terzo vettore in Italia con oltre 20 milioni di passeggeri trasportati e una quota di mercato del 12% e sta continuando a investire con lungimiranza nel nostro paese. In questo quadro si devono presentare le due nuove rotte estive da e per la Sardegna (da fine giugno a fine agosto 2020), entrambe internazionali, già adesso prenotabili sul sito ufficiale della compagnia:

Olbia-Bordeaux (frequenza trisettimanale: lunedì, mercoledì e venerdì)

(frequenza trisettimanale: lunedì, mercoledì e venerdì) Cagliari-Tolosa (frequenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì).