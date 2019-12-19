In Sardegna si beve Green, 7 bottiglie su 10 di Ichnusa sono vuoto a rendere!

Il successo dell’Ichnusa tappo verde, 7 bottiglie di birra su 10 sono vuoto a rendere: quando lo scorso anno vi parlammo della nuova Ichnusa tappo verde, la bottiglia di birra in vetro che sarebbe stata venduta di lì in avanti con la formula del vuoto a rendere, fu un successo di letture, condivisioni e commenti positivi. Un anno e mezzo dopo possiamo dire che si è trattato anche di un vero e proprio successo commerciale. Sono infatti ben 7 su 10 le bottiglie di birra Ichnusa stappate in ristoranti, bar e pizzerie con la formula “green” del vuoto a rendere.

Le bottiglie tappo verde infatti, dopo essere state consumate, tornano al birrificio di Assemini per essere riutilizzate, in un ciclo che può ripetersi fino a 100 volte e per oltre 20 anni. Ciò permette di ridurre di molto la quantità di vetro utilizzata e di tagliare di oltre 1/3 le emissioni di gas a effetto serra.

Spetta a noi sardi, grandi consumatori di birra – ne consumiamo il doppio della media italiana pro capite – chiedere la bottiglia tappo verde dell’Ichnusa, d’altronde la totalità dei sardi ritiene molto o abbastanza importante impegnarsi per migliorare il territorio e la comunità in cui vive e il 61% s’impegna effettivamente a fare qualcosa di concreto, tutti i giorni o comunque spesso.

Insomma, in Sardegna la birra più consumata fuori casa è quella nel formato vuoto a rendere, continuiamo così e appena sarà divenuta maggiorenne offriremo una bottiglia di Ichnusa anche a Greta!